लखनऊ चिड़ियाघर में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया; वक्ता बोले- दुनिया के 70% टाइगर भारत की धरती पर हैं
आज मानव वन्य जीव संघर्ष बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है. इसका मुख्य कारण है, जंगलों का अतिक्रमण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 9:25 AM IST
लखनऊ: वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में 02 से 08 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया. इसे मनाते हुए अब तक 72 वर्ष हो चुके हैं. वन्य प्राणी सप्ताह को ध्यान से देखा जाए तो विश्व में कहीं भी यह वन्य जीवों के लिए नहीं मनाया जाता है. यह सिर्फ भारत में ही मनाया जाता है.
कार्यक्रम में मौजूद प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि इस सप्ताह के दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए. आज बच्चों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, उससे यह साबित हो गया कि मानव हीं क्रूर हैं. कहीं भी वन्य जीव क्रूर नहीं हैं. विकास के नाम पर हमारे वन्यजीवों के प्रकृतिवास धीरे-धीरे कम हो रहे हैं.
जब हम आजाद हुए तो हमारे पास कुछ नहीं था. अर्थव्यवस्था न्यून थी. आज विश्व में टाइगर की जितनी संख्या है, उसकी 70% संख्या भारत में है और भारत टाइगर संरक्षण में अग्रणी देश है. यहां पर टाइगर सुरक्षित हैं, तो सब कुछ सुरक्षित है. टाइगर सुरक्षित हैं, तो पूरा ईको सिस्टम सुरक्षित है. मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को न्यून करने की चुनौती है, जिसे हम अवश्य ही पूरा करेंगे.
विशिष्ट अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव अनुराधा बेमूरी ने कहा कि पिछले वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी हम वन्य सप्ताह मना रहे हैं. प्रत्येक वर्ष यह सप्ताह वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हर क्षेत्र के लोग इसे मानते हैं. जिससे वन्यजीवों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हो सके.
आज की तारीख में मानव वन्य जीव संघर्ष बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है. इसका मुख्य कारण है, जंगलों का अतिक्रमण. हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे, जिससे जंगलों का प्रतिशत बढ़ाया जा सके. हमारे वन्य जीव जंगलों में रह सकें.
इस मौके पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोजेक्ट टाइगर रामकुमार ने कहा कि वन्य प्राणी सप्ताह एक ऐसा कार्यक्रम है, जो पूरे सात दिन तक चलता है. जंगलों में शांति के साथ टाइगर, गैंडा, हाथी देखने का भी एक अलग ही रोमांच होता है. देश आजाद होने के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, जब 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट लागू हुआ.
पहले भी मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं ज्यादा होती थीं. इसका कारण था, जंगल के कनेक्टिंग रास्तों पर अतिक्रमण. जब जंगल छोटे पड़ने लगे तो टाइगर ने गन्ने के खेतों को ही अपना जंगल समझ लिया और उसी में रहने लगे. इसीलिए आज 25 से 30% टाइगर जंगल के बाहर हैं.
नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के निदेशक संजय कुमार बिस्वाल ने कहा कि अध्यापकों ने छात्र-छात्राओं को इस प्रकार शिक्षित किया है कि वन्य जीवों पर आधारित प्रतियोगिताओं में प्रतिभा प्रदर्शित कर विजयी बने हैं. उनके अध्यापकों की मेहनत काफी ज्यादा है. उन्होंने कहा कि पिछले सात दिनों में दो से आठ अक्टूबर तक हमारे इस 103 वर्ष पुराने प्राणि उद्यान ने केवल एक चिड़ियाघर की भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि एक पाठशाला की भूमिका निभाई है.
हमने नेचर वॉक, चित्रकला प्रतियोगिता, वन्य जीव वार्ता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए. लखनऊ वासियों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि लखनऊ चिड़ियाघर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है. यह बनारसी बाग 1921 में शुरू हुआ एक संकल्प है. आज यहां 1000 से अधिक वन्य जीव हैं. हमारा काम इन्हें दिखाने के साथ-साथ बचाना भी है.
हमारे राज्य पशु बारहसिंगा का सफल प्रजनन, गिद्ध संरक्षण परियोजना और हमारा नया पशु चिकित्सालय इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन हमारी असली जिद उस दिन पूरी होगी, जब हमारा बच्चा बाघ को सिर्फ चिड़ियाघर में नहीं, बल्कि दुधवा के जंगलों में सुरक्षित देखेगा. जब हमारी गोमती और हमारे आर्द्रभूमि इतनी साफ होंगे कि हर सर्दी में प्रवासी पक्षी लौट आएंगे.
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुब्बैया नल्ला मुत्थू ने कहा कि उन्होंने अभी तक पांच फिल्में टाइगर पर बनाई हैं. एक फिल्म बनाने में कम से कम तीन साल और अधिकतम छह साल का समय लगता है. हमारी सभी फिल्मों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है. नल्ला आर्क फाउंडेशन और वन विभाग उत्तर प्रदेश के बीच एमओयू का हस्तांतरण भी किया गया है.
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