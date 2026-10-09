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लखनऊ चिड़ियाघर में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया; वक्ता बोले- दुनिया के 70% टाइगर भारत की धरती पर हैं

लखनऊ चिड़ियाघर में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में 02 से 08 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया. इसे मनाते हुए अब तक 72 वर्ष हो चुके हैं. वन्य प्राणी सप्ताह को ध्यान से देखा जाए तो विश्व में कहीं भी यह वन्य जीवों के लिए नहीं मनाया जाता है. यह सिर्फ भारत में ही मनाया जाता है.

कार्यक्रम में मौजूद प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि इस सप्ताह के दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए. आज बच्चों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, उससे यह साबित हो गया कि मानव हीं क्रूर हैं. कहीं भी वन्य जीव क्रूर नहीं हैं. विकास के नाम पर हमारे वन्यजीवों के प्रकृतिवास धीरे-धीरे कम हो रहे हैं.

जब हम आजाद हुए तो हमारे पास कुछ नहीं था. अर्थव्यवस्था न्यून थी. आज विश्व में टाइगर की जितनी संख्या है, उसकी 70% संख्या भारत में है और भारत टाइगर संरक्षण में अग्रणी देश है. यहां पर टाइगर सुरक्षित हैं, तो सब कुछ सुरक्षित है. टाइगर सुरक्षित हैं, तो पूरा ईको सिस्टम सुरक्षित है. मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को न्यून करने की चुनौती है, जिसे हम अवश्य ही पूरा करेंगे. लखनऊ से रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) विशिष्ट अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव अनुराधा बेमूरी ने कहा कि पिछले वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी हम वन्य सप्ताह मना रहे हैं. प्रत्येक वर्ष यह सप्ताह वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हर क्षेत्र के लोग इसे मानते हैं. जिससे वन्यजीवों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हो सके. आज की तारीख में मानव वन्य जीव संघर्ष बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है. इसका मुख्य कारण है, जंगलों का अतिक्रमण. हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे, जिससे जंगलों का प्रतिशत बढ़ाया जा सके. हमारे वन्य जीव जंगलों में रह सकें. नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान गेट. (Photo Credit: ETV Bharat) इस मौके पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोजेक्ट टाइगर रामकुमार ने कहा कि वन्य प्राणी सप्ताह एक ऐसा कार्यक्रम है, जो पूरे सात दिन तक चलता है. जंगलों में शांति के साथ टाइगर, गैंडा, हाथी देखने का भी एक अलग ही रोमांच होता है. देश आजाद होने के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, जब 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट लागू हुआ.