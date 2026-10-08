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वन्यजीव सप्ताह 2026 का समापन: चित्रकला से लेकर फोटोग्राफी तक में दिखी वन्यजीव संरक्षण की झलक, विजेता विद्या​र्थी पुरस्कृत

वन्यजीव सप्ताह के समापन समारोह में मौजूद प्रतिभागी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अरण्य भवन में गुरुवार को वन्यजीव सप्ताह 2026 का समापन समारोह रंगों, कला और रचनात्मकता के नाम रहा. 'वन्यजीवों के आवासों को परस्पर जोड़ना और वन्यजीवों को समृद्ध बनाना' थीम पर आयोजित 72वें वन्यजीव सप्ताह में विद्यार्थियों और युवा कलाकारों ने कला के जरिए संरक्षण का बड़ा संदेश दिया. प्रतिभागियों में से किसी ने वाइल्डलाइफ थीम पर फॉरेस्ट को दर्शाती पेंटिंग बनाकर वन्यजीव सुरक्षा में भागीदारी का आह्वान किया, तो किसी ने भारतीय संस्कृति को वन्य जीव सरंक्षण से जोड़ा. प्रतियोगिताओं में इन प्रतिभागियों सहित विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. सप्ताह भर जयपुर चिड़ियाघर, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, झालाना-आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में जागरूकता कार्यक्रम चले.