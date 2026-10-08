वन्यजीव सप्ताह 2026 का समापन: चित्रकला से लेकर फोटोग्राफी तक में दिखी वन्यजीव संरक्षण की झलक, विजेता विद्यार्थी पुरस्कृत
इस बार वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम के दौरान मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व और तेंदुआ संरक्षण पर विशेष फोकस रखा गया.
Published : October 8, 2026 at 7:52 PM IST
जयपुर: अरण्य भवन में गुरुवार को वन्यजीव सप्ताह 2026 का समापन समारोह रंगों, कला और रचनात्मकता के नाम रहा. 'वन्यजीवों के आवासों को परस्पर जोड़ना और वन्यजीवों को समृद्ध बनाना' थीम पर आयोजित 72वें वन्यजीव सप्ताह में विद्यार्थियों और युवा कलाकारों ने कला के जरिए संरक्षण का बड़ा संदेश दिया. प्रतिभागियों में से किसी ने वाइल्डलाइफ थीम पर फॉरेस्ट को दर्शाती पेंटिंग बनाकर वन्यजीव सुरक्षा में भागीदारी का आह्वान किया, तो किसी ने भारतीय संस्कृति को वन्य जीव सरंक्षण से जोड़ा. प्रतियोगिताओं में इन प्रतिभागियों सहित विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. सप्ताह भर जयपुर चिड़ियाघर, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, झालाना-आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में जागरूकता कार्यक्रम चले.
एसीएफ योगेश कुमार वर्मा ने बताया कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक 72वां वन्यजीव सप्ताह मनाया गया. इस दौरान आमजन को वन और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया. वन्यजीव सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों को आपस में जोड़ने, सुरक्षित आवागमन के लिए वन्यजीव गलियारों और पारिस्थितिक कनेक्टिविटी को बनाए रखने के साथ ही मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया.
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वाइल्डलाइफ थीम पर बनाई पेंटिंग, मिला सम्मान: स्टूडेंट एवं आर्टिस्ट खुशबू शर्मा ने बताया कि वन्यजीव सप्ताह के दौरान अपनी कला के माध्यम से वाइल्डलाइफ थीम पर पेंटिंग बनाकर वन्यजीव संरक्षण का संदेश दिया गया. आर्टिस्ट पूजा पुरी गोस्वामी ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से वे वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन के लिए काम कर रही हैं. आर्टिस्ट ने कलाकार के नजरिए से चित्रकला और वॉल पेंटिंग के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण का संदेश दिया है.
भारतीय संस्कृति को भी दिखाया: स्टूडेंट याशिका जांगिड़ ने बताया कि उन्होंने वॉल पेंटिंग के जरिए हाथी का चित्र बनाकर हाथी संरक्षण का संदेश दिया है. अपनी कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति को भी दिखाया है. राजस्थान की मांडना कला के माध्यम से मोर, हाथी, बघेरा समेत विभिन्न वन्यजीवों और पक्षियों के चित्र बनाकर उनके संरक्षण का संदेश दिया.
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इन प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों को किया पुरस्कृत: वन्यजीव सप्ताह के दौरान निबंध प्रतियोगिता, लेखन, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला प्रतियोगिता, वन्यजीव चित्र पहचान प्रतियोगिता, स्वच्छता अभियान, लघु नाटक, लघु फिल्म समेत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए. वन्यजीव सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों और युवाओं के लिए विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. इसके अलावा चित्रकला, वॉल पेंटिंग, फेस पेंटिंग, रंगोली, निबंध लेखन, भाषण, क्विज, पोस्टर मेकिंग और क्ले मॉडलिंग जैसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया. समापन समारोह के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया. समापन समारोह में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) अरिजीत बनर्जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय, शिखा मेहरा और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक केसीए अरुण प्रसाद, डीएफओ जयपुर चिड़ियाघर आशीष व्याससमेत वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.
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