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झाड़-फूंक से नहीं उतरता सांप का जहर, स्नेक बाइट के बाद तुरंत करें ये काम, छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

वन्यजीव सप्ताह पर विद्यार्थियों को दी सांपो से जुड़ी जानकारी ( ETV Bharat )

सलूणी: पूरे हिमाचल प्रदेश में मनाए जा रहे 75वें वन्यजीव सप्ताह-2026 के तहत वन विभाग चुराह द्वारा विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में वन मंडल चुराह के तहत सलूणी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में वन विभाग की ओर से विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों को सांपों की विभिन्न प्रजातियों, उनके व्यवहार और सांप के काटने के बाद बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई.

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को विशेष रूप से सांप के काटने की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सांप के काटने के बाद घबराने के बजाय पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाना चाहिए. अधिकारियों ने कहा कि सांप के काटने के बाद कई लोग आज भी पारंपरिक और देसी नुस्खों पर भरोसा करते हैं. कई तरह की ऐसी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं कि कुछ घरेलू उपायों से सांप का जहर शरीर से बाहर निकाला जा सकता है. ऐसी धारणाएं खतरनाक साबित हो सकती हैं और इलाज में देरी होने से व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है. विद्यार्थियों को समझाया गया कि सांप के काटने की स्थिति में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए किसी भी प्रकार के झाड़-फूंक, देसी उपचार या अंधविश्वास में समय गंवाने के बजाय पीड़ित को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए.

"75वें वन्यजीव सप्ताह के तहत वन विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. इसी क्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों को सांपों की प्रजातियों और उनके संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सांपों के प्रति जागरूक करना और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना है. विद्यार्थियों को बताया कि सांप के काटने की स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेना जरूरी है." - सुशील कुमार गुलेरिया, वन मंडल अधिकारी, चुराह

वन विभाग चुराह की टीम ने विद्यार्थियों को बताया कि सांप भी वन्य जीवों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका रहती है. ऐसे में सांपों को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को इनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए जागरूक करना बेहद जरूरी है. गौरतलब है कि देशभर में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह-2026 मनाया जा रहा है.

सांप काटने पर क्या करें? (ETV Bharat)

सांपों को लेकर भ्रांतियों से दूर रहने का आह्वान

वन विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों से कहा कि सांपों को लेकर समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां और गलत धारणाएं प्रचलित हैं. कई बार लोग सांप की प्रत्येक प्रजाति को जहरीला मान लेते हैं, जबकि सभी सांप जहरीले नहीं होते. इसी तरह सांप के व्यवहार और उसके काटने को लेकर भी कई तरह की गलत बातें लोगों के बीच प्रचलित हैं. वन विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों के जरिए इस जागरूकता को उनके परिवारों और समाज तक पहुंचाना भी है. विद्यार्थियों से कहा गया कि वे अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं कि सांप दिखाई देने पर उसे मारने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखें और संबंधित विभाग या विशेषज्ञ की सहायता लें.

सांप के दांतों के निशान से पहचान (ETV Bharat)

वन्य जीव संरक्षण में सांपों की अहम भूमिका

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि सांप प्रकृति के खाद्य श्रृंखला तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. खेतों-जंगलों में चूहों और अन्य जीवों की संख्या को नियंत्रित करने में सांप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए वन्य जीवों के संरक्षण के साथ-साथ सांपों का संरक्षण भी जरूरी है. वन विभाग ने विद्यार्थियों से अपील की कि जंगल या ग्रामीण क्षेत्रों में सांप दिखाई देने पर बिना जानकारी के उसके साथ छेड़छाड़ न करें. सांप को पकड़ने या मारने की कोशिश करना व्यक्ति के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है. वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता ही मानव और वन्य जीवों के बीच बेहतर संतुलन कायम करने में मदद कर सकती है.

विद्यार्थियों को सांपों की विभिन्न प्रजातियों की दी जानकारी (ETV Bharat)

"वन विभाग की ओर से स्कूल में आयोजित यह जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी रहा. आज के समय में बच्चों को केवल पुस्तकीय ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अपने आसपास के पर्यावरण और वन्य जीवों के बारे में भी व्यवहारिक जानकारी दी जानी जरूरी है." - मुकेश शर्मा, प्रिंसिपल, जवाहर नवोदय विद्यालय

प्रिंसिपल की विद्यार्थियों से अपील

प्रिंसिपल मुकेश शर्मा ने कहा कि वन विभाग द्वारा विद्यार्थियों को सांपों की विभिन्न प्रजातियों और सांप के काटने के बाद बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई. समाज में सांपों को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं और ऐसे जागरूकता कार्यक्रम इन भ्रांतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. प्रिंसिपल ने कहा कि विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया है कि सांप के काटने की स्थिति में किसी भी देसी नुस्खे या अंधविश्वास के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि तुरंत अस्पताल पहुंचकर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए.

जवाहर नवोदय विद्यालय सलूणी में विद्यार्थियों के साथ वन विभाग की टीम (ETV Bharat)

सांपों के प्रति गलत धारणाओं के बारे में बताया

वन मंडल अधिकारी चुराह सुशील कुमार गुलेरिया ने बताया कि सांपों को लेकर लोगों में कई प्रकार की गलत धारणाएं हैं. कुछ लोग सांप के काटने के बाद देसी नुस्खों, झाड़-फूंक अथवा अन्य पारंपरिक उपायों का सहारा लेते हैं. ऐसी स्थिति में इलाज में देरी हो सकती है, इसलिए लोगों को वैज्ञानिक और चिकित्सकीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आम लोगों का जागरूक होना जरूरी है. विद्यार्थियों के जरिए वन विभाग इस संदेश को घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है. कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भी वन्य जीवों और सांपों से संबंधित जानकारी में रुचि दिखाई और अधिकारियों से कई सवाल पूछे. जिस पर वन विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया.

सांपों को लेकर फैली भ्रांतियों को लेकर किया जागरुक (ETV Bharat)