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जयपुर में 72वें वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ, तेंदुओं की सुरक्षा पर रहेगा खास फोकस

वन्यजीव सप्ताह-2026 का आगाज ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेशभर में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक 72वां वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है. शुक्रवार को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीव सप्ताह-2026 का आगाज हुआ. पहले दिन वन्यजीव व पर्यावरण संरक्षण पर आधारित गतिविधियां आयोजित की गईं. स्कूली छात्र-छात्राओं ने पार्क का भ्रमण कर वन्यजीवों के बारे में जानकारी प्राप्त की. वन विभाग की टीम ने बच्चों को वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के महत्व को समझाया. वहीं, नाहरगढ़, झालाना और आमागढ़ सहित अन्य वन क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ वन-पर्यावरण का संदेश दिया गया. इस बार वन्यजीव सप्ताह में मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व और तेंदुआ संरक्षण पर विशेष फोकस रखा गया है.