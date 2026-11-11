हांसी में 1.50 करोड़ की तेंदुए की खाल बरामद, वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार, पुलिस रिमांड पर आरोपी
Wildlife Trafficking in Hansi: हांसी पुलिस ने वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया. आरोपी के पास से तेंदुए की खाल बरामद.
Published : November 11, 2026 at 11:17 AM IST
हांसी: वन्य जीवों की तस्करी और अवैध रूप से उनके अंगों को रखने वालों के खिलाफ हांसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सीआईए-1 हांसी और वन्य जीव विभाग की संयुक्त टीम ने गांव पेटवाड़ निवासी एक युवक को संरक्षित वन्य जीव तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान सोनू कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी गांव पेटवाड़ के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तेंदुए की खाल बरामद की है.
हांसी में वन्य जीव तस्करी मामला: मामले की जानकारी देते हुए सीआईए प्रभारी रविंदर सांगवान ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव पेटवाड़ निवासी सोनू कुमार अपने पास तेंदुए की खाल रखे हुए है और उसे छिपाने के लिए पेटवाड़ से थूराना जाने वाली सड़क के पास खेतों की तरफ जाने वाला है. सूचना मिलते ही सीआईए-1 और वन्य जीव विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की योजना बनाई और बताए गए स्थान पर नाकाबंदी कर दी.
आरोपी गिरफ्तार, तेंदुए की खाल बरामद: इस दौरान एक युवक कपड़े का थैला लेकर आता दिखाई दिया. पुलिस टीम को देखकर युवक वापस मुड़कर जाने लगा, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर ही काबू कर लिया. तलाशी लेने पर उसके थैले से संरक्षित वन्य जीव तेंदुए की खाल बरामद हुई.
पुलिस मामले का जांच में जुटी: सीआईए प्रभारी के अनुसार, बरामद खाल की लंबाई 207 सेंटीमीटर, चौड़ाई 128 सेंटीमीटर और पूंछ की लंबाई 80 सेंटीमीटर पाई गई. खाल का नमूना लेकर उसे नियमानुसार सीलबंद किया गया. इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.50 करोड़ है. इस मामले में थाना नारनौंद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी सोनू कुमार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
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