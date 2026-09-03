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यूपी का वाइल्डलाइफ टूरिज्म केवल बाघों तक सीमित नहीं, अब सारस, तितली और प्रवासी पक्षी भी होंगे आकर्षण का केंद्र

प्रदेश में 70 इको टूरिज्म परियोजनाओं के लिए 231 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मंजूर.

पी का वाइल्डलाइफ टूरिज्म केवल बाघों तक सीमित नहीं
पी का वाइल्डलाइफ टूरिज्म केवल बाघों तक सीमित नहीं (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 7:54 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश का पर्यटन अब ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है. राज्य के जंगल, वेटलैंड्स, नदियां, पक्षी और समृद्ध जैव विविधता भी पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं. कुल मिलाकर देश का सबसे बड़ा प्रदेश एक ऐसे इको-टूरिज्म मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहां पर्यटन के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी केंद्र में रखा जा रहा है.

राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस के अवसर पर प्रदेश में ईको टूरिज्म को लेकर तैयार की जा रही योजनाओं में प्राकृतिक स्थलों को समझने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. नेचर ट्रेल, इंटरप्रिटेशन सेंटर, वॉचटावर, साइनेज और प्रजाति आधारित सर्किट विकसित किए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को सिर्फ वन्यजीवों को देखने तक सीमित न रखकर पर्यटकों को उनके प्राकृतिक परिवेश और जैव विविधता से भी रूबरू कराना है.

पी का वाइल्डलाइफ टूरिज्म केवल बाघों तक सीमित नहीं
पी का वाइल्डलाइफ टूरिज्म केवल बाघों तक सीमित नहीं (Photo Credit: ETV Bharat)
वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच प्रदेश में 70 इको टूरिज्म परियोजनाओं के लिए 231 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मंजूर की गई है. इन परियोजनाओं में जंगलों, आर्द्रभूमियों, वन्यजीव क्षेत्रों, पक्षी विहारों, झीलों और अन्य प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में ईको टूरिज्म को इस तरह विकसित किया जा रहा है, जिससे हर प्राकृतिक क्षेत्र की अपनी खासियत बरकरार रहे और पर्यटक उसे करीब से समझ सकें.

उन्होंने कहा कि वन्यजीव पर्यटन का मतलब सिर्फ वन्यजीवों को देखना और उनकी तस्वीरें खींचना नहीं है. नेचर ट्रेल, इंटरप्रिटेशन सेंटर, व्यूइंग स्पेस और प्रजाति आधारित सर्किट के जरिए पर्यटकों को प्राकृतिक आवास और जैव विविधता की बेहतर जानकारी दी जा सकती है. इससे लोगों में प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और रिस्पांसिबल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इन पर्यटन स्थलों से जुड़े स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी तैयार होंगे.

तितली और प्रवासी पक्षी भी होंगे आकर्षण का केंद्र
तितली और प्रवासी पक्षी भी होंगे आकर्षण का केंद्र (Photo Credit: ETV Bharat)
तराई क्षेत्र में दुधवा को केंद्र में रखकर करीब आठ करोड़ रुपए की लागत से साइनेज संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं. इसमें करीब पांच करोड़ रुपए दिल्ली-एनसीआर और लखनऊ से दुधवा आने वाले मार्गों पर साइनेज लगाने पर खर्च किए जाएंगे. तीन करोड़ रुपए से अधिक की राशि दुधवा टाइगर रिजर्व, किशनपुर और कतर्नियाघाट वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रों में साइनेज व्यवस्था विकसित करने पर खर्च होगी.

चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व के पास पर्यटन भूमि के विकास के लिए करीब 14 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम किया जा रहा है. इससे बुंदेलखंड भी प्रदेश के वन्यजीव पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से उभर रहा है.

उत्तर प्रदेश के ईको टूरिज्म नेटवर्क में आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) की भी अहम भूमिका है. आगरा के सूर सरोवर पक्षी विहार में नेचर ट्रेल, वॉचटावर और साइनेज जैसी सुविधाएं विकसित हो रही हैं. मुजफ्फरनगर की हैदरपुर वेटलैंड में नेचर ट्रेल, नेचर कैंप और वॉचटावर तैयार किए जा रहे हैं. इसके अलावा, रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार, महराजगंज के सोहगीबरवा वन्य जीव अभ्यारण्य और संत कबीर नगर की बखिरा झील को भी पर्यटन सुविधाओं से जोड़ने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं.

इको टूरिज्म परियोजनाओं के लिए 231 करोड़ की धनराशि मंजूर
इको टूरिज्म परियोजनाओं के लिए 231 करोड़ की धनराशि मंजूर (Photo Credit: ETV Bharat)

कौशांबी की अलवारा झील और दरियाबगंज झील अब प्रकृति प्रेमियों के लिए नए आकर्षण के रूप में विकसित हो रही हैं. अलवारा झील के लिए चार करोड़ रुपए से अधिक और दरियाबगंज झील के लिए 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की पर्यटन परियोजनाएं प्रस्तावित/स्वीकृत की गई हैं. शामली की मामौर झील और बरेली की झीलों को भी प्रदेश के विस्तारित प्रकृति पर्यटन नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है. खासकर सर्दियों में इन आर्द्रभूमियों में प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी पर्यटकों को आकर्षित करती है. ग्रेलैग गूज, नॉर्दर्न पिंटेल, रडी शेलडक और नॉर्दर्न शोवलर जैसे पक्षियों के पहुंचने से ये स्थल बर्ड वॉचिंग और वेटलैंड टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस को अब सिर्फ देखने भर नहीं, बल्कि उसके प्राकृतिक परिवेश और जीवन से समझने का मौका भी पर्यटकों को मिलेगा. इटावा और मैनपुरी में विकसित किए जा रहे दो सारस सर्किट इसी दिशा में अहम पहल हैं. इन दोनों परियोजनाओं पर सात करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं. इटावा के सारस सर्किट में सरसई नावर और परौली रामायण को शामिल किया गया है.

इको टूरिज्म मॉडल की ओर बढ़ रहा है यूपी
इको टूरिज्म मॉडल की ओर बढ़ रहा है यूपी (Photo Credit: ETV Bharat)


गाजीपुर में कामाख्या वन पार्क को प्रकृति और जैव विविधता के अनूठे अनुभव के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. नवंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है. पार्क में तितली उद्यान और इंटरप्रिटेशन सेंटर समेत कई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. खास बात यह होगी कि बच्चों, विद्यार्थियों और परिवारों को किसी बड़े वन्यजीव अभ्यारण्य तक गए बिना ही तितलियों और जैव विविधता को करीब से जानने-समझने का मौका मिलेगा. कुल मिलाकर प्रदेश की ईको टूरिज्म परियोजनाएं अलग-अलग प्राकृतिक क्षेत्रों को उनकी विशिष्ट पहचान के अनुरूप अनुभव देगी.

दुधवा टाइगर रिजर्व
दुधवा टाइगर रिजर्व (Photo Credit: ETV Bharat)

दुधवा और रानीपुर जो बाघों के प्राकृतिक आवास से परिचित कराते हैं, वह वेटलैंड्स प्रवासी पक्षियों और जलीय पारिस्थितिकी की झलक भी प्रस्तुत करती हैं. सारस सर्किट किसी एक प्रजाति और उसके पूरे परिवेश को समझाते हैं, जबकि कामाख्या वन पार्क बच्चों और परिवार के सदस्यों के लिए जैव विविधता को आसान और सुलभ अनुभव में बदल रहा है.
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