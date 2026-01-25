गुलदार की खाल के साथ चाचा-भतीजे समेत 4 तस्कर गिरफ्तार, उगले ये राज
श्रीनगर में पुलिस ने गुलदार की खाल के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है. जिनसे पुलिस पूछताछ करने में जुटी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 25, 2026 at 2:08 PM IST
पौड़ी: उत्तराखंड में वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वन्यजीवों की तस्करी की अवैध गतिविधियां सामने आ रही हैं. पौड़ी जनपद के श्रीनगर क्षेत्र से वन्यजीव तस्करी का एक मामला सामने आया है. यहां गुलदार की खाल बेचने आए कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है.
पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग गुलदार की खाल की तस्करी के उद्देश्य से श्रीनगर पहुंचे हैं और किसी होटल में ठहरे हुए हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने विभिन्न होटलों की तलाशी ली, जिसके दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया. मामले की जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. श्रीनगर पुलिस एवं सीआईयू की संयुक्त टीम ने होटल में तलाशी अभियान के दौरान एक कमरे से चार अभियुक्त सफारी लाल, सुरजन लाल, रोशन लाल एवं बसंतू लाल को गिरफ्तार किया गया. अभियुक्तों के कब्जे से एक गुलदार की खाल बरामद की गई.
पुलिस के अनुसार गुलदार संरक्षित वन्यजीव की श्रेणी में आता है और उसकी खाल का अवैध रूप से रखना व तस्करी करना गंभीर अपराध है. इस संबंध में कोतवाली श्रीनगर में आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है. प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त सफारी लाल ने बताया कि वह और बसंतू लाल आपस में चाचा-भतीजा हैं. दोनों ने कुछ माह पूर्व अपने गांव के समीप जंगल में गुलदार का शिकार किया था. रोशन लाल एवं सुरजन लाल पूर्व से परिचित थे और गुलदार की खाल को लाखों रुपये में खरीदने के इच्छुक थे. इसी उद्देश्य से खाल को सौदेबाजी के लिए श्रीनगर लाया गया था. पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. मामले की गहन जांच जारी है. भविष्य में भी वन्यजीव अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें-