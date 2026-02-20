ETV Bharat / state

चंपावत में गुलदार की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क को खंगाल रही पुलिस

चंपावत में पुलिस, एसओजी और वन विभाग की टीम ने एक तस्कर को गुलदार की खाल के साथ दबोचा.

Champawat Wildlife Smuggling
चंपावत में वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार (Photo-ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 20, 2026

चंपावत: जनपद में वन्य जीव तस्करी रोकथाम में पुलिस एवं वन विभाग को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है. पुलिस, एसओजी और वन विभाग ने चल्थी चेक पोस्ट पर संघन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया है. वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. वन रेंजर गुलजार हुसैन ने बताया कि वन्यजीव तस्करों पर पैनी नजर रखी जा रही है, पकड़े गए तस्कर के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है.

वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक व्यक्ति को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर चल्थी पुलिस चैक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान चल्थी पुल की ओर से आ रहे ईश्वर राम उर्फ दीपक (43 वर्ष), पुत्र लछराम, निवासी तल्ली खटोली, चौकी चल्थी, थाना/जिला चंपावत को संदिग्ध प्रतीक होने पर रोका गया. तलाशी लेने पर उसके पास से गुलदार की एक खाल बरामद हुई. मौके पर मौजूद एसओजी, पुलिस चौकी चल्थी एवं वन विभाग की टीम ने आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया. पुलिस द्वारा अभियुक्त को बरामद खाल समेत वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया.

वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित 2002) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है. प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. वन रेंजर गुलजार हुसैन ने बताया कि वन विभाग वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है. इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है और तस्करी के संभावित नेटवर्क की भी पड़ताल की जाएगी.

