सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के रिसॉर्ट में वन्यजीवों के अंगों की नुमाइश, वन विभाग एक्शन में

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई क्षेत्र में स्थित रिसॉर्ट 'फोरसिथ लॉज' में बिना किसी वैध अनुमति के वन्यजीवों के अंगों की लगाई गई प्रदर्शनी.

Satpura Tiger Reserve
बगैर वैध अनुमति के वन्यजीवों के अंगों की प्रदर्शनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
​नर्मदापुरम/सोहागपुर: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई क्षेत्र में स्थित रिसॉर्ट 'फोरसिथ लॉज' में सैलानियों को लुभाने के लिए वन नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है. यहां बिना किसी वैध अनुमति के वन्यजीवों के अंगों की प्रदर्शनी लगाई गई थी. विभिन्न प्रकार के वन्य जीव के अंग डिस्प्ले में सजाकर सैलानियों को दिखाए जा रहे थे.

एक शिकायत के बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने रिसॉर्ट में छापामार कार्रवाई कर बिना किसी अनुमति के प्रदर्शनी लगाकर रखे गए चीतल के चार सींग, सेही के चार कांटे और सांप की दो केंचुली जब्त किए हैं. जिस रिसॉर्ट में एक रात गुजारने के लिए सैलानियों से 35 हजार रुपये तक का चार्ज लिया जाता है वहां अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा (ETV Bharat)

वन कर्मचारियों को भी लेना पड़ता है अनुमति

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई सफारी से बाहर जंगल में बने लग्जरी रिसॉर्ट में प्रवेश के लिए स्थानीय वन अधिकारी और कर्मचारियों को भी पहले अनुमति लेना पड़ता है. किसी भी प्रकार की जांच के लिए वन कर्मचारियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है. रिसॉर्ट की सीमा के अंदर बुकिंग करने वाले पर्यटकों को ही आने की अनुमति रहती है. लेकिन अब रसूख का ठिकाना 'फोरसिथ लॉज' वन विभाग की रडार पर आ गया है.

ग्रामीण शैली के लिए मशहूर है रिजॉर्ट

रिसॉर्ट अपनी ग्रामीण शैली और लग्जरी सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है. जानकारी के अनुसार ग्रामीण शैली के अनुरूप बनाए गए रूम में एक रात रुकने के लिए 35000 रुपए तक का किराया लिया जाता है. इस 40 एकड़ में फैले रिसॉर्ट की मॉनिटरिंग मुंबई से होती है. बुकिंग भी मुंबई से ही होती है. होटल संचालक में अदिति मोदी का नाम है.

जांच में होंगे कई खुलासे

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एसडीओ आशीष खोपरागढे का कहना है "रिसॉर्ट के डिस्प्ले में बागरा बफर रेंजर विलास डोंगरे की छापेमारी में कई अवशेष मिले हैं. पूरी जांच के बाद पता चल पाएगा कि अवशेष कहां से लाए गए. जांच में यह भी पता चलेगा कि वन्यजीवों का शिकार हुआ तो नहीं? फिलहाल मैनेजर से पूछताछ की जा रही है."

बिना अनुमति राखी शासन की प्रॉपर्टी

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया "वन्यजीवों के अंग बिना अनुमति के रिसॉर्ट में मिले हैं. यह शासन की प्रॉपर्टी होते हैं जो बिना अनुमति के नहीं रखे जा सकते हैं. पूरे मामले की हमारे अधिकारी जांच कर रहे हैं. मामले में जो भी दोषी होगा उसे पर कार्रवाई होगी."

