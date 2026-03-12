ETV Bharat / state

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के रिसॉर्ट में वन्यजीवों के अंगों की नुमाइश, वन विभाग एक्शन में

बगैर वैध अनुमति के वन्यजीवों के अंगों की प्रदर्शनी ( ETV Bharat )

​नर्मदापुरम/सोहागपुर: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई क्षेत्र में स्थित रिसॉर्ट 'फोरसिथ लॉज' में सैलानियों को लुभाने के लिए वन नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है. यहां बिना किसी वैध अनुमति के वन्यजीवों के अंगों की प्रदर्शनी लगाई गई थी. विभिन्न प्रकार के वन्य जीव के अंग डिस्प्ले में सजाकर सैलानियों को दिखाए जा रहे थे. एक शिकायत के बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने रिसॉर्ट में छापामार कार्रवाई कर बिना किसी अनुमति के प्रदर्शनी लगाकर रखे गए चीतल के चार सींग, सेही के चार कांटे और सांप की दो केंचुली जब्त किए हैं. जिस रिसॉर्ट में एक रात गुजारने के लिए सैलानियों से 35 हजार रुपये तक का चार्ज लिया जाता है वहां अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा (ETV Bharat) वन कर्मचारियों को भी लेना पड़ता है अनुमति सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई सफारी से बाहर जंगल में बने लग्जरी रिसॉर्ट में प्रवेश के लिए स्थानीय वन अधिकारी और कर्मचारियों को भी पहले अनुमति लेना पड़ता है. किसी भी प्रकार की जांच के लिए वन कर्मचारियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है. रिसॉर्ट की सीमा के अंदर बुकिंग करने वाले पर्यटकों को ही आने की अनुमति रहती है. लेकिन अब रसूख का ठिकाना 'फोरसिथ लॉज' वन विभाग की रडार पर आ गया है.