पलामू में जब्त करोड़ों रुपये के सांप के जहर की वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट करेगा जांच, आईएफएस कर रहे हैं ऑपरेशन का नेतृत्व

पलामू: नवंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में पलामू के इलाके में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर 1200 ग्राम सांप का जहर बरामद किया था. इस दौरान पैंगोलिन का स्कल भी बरामद हुआ था. इस जहर को जांच के लिए वन विभाग की टीम ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून भेजा है. जांच के बाद पता चलेगा कि यह जहर किस प्रजाति के सांप का है? जहर की क्षमता क्या है? और जहर कितना पुराना है.

जब जहर बरामद हुआ था, उस दौरान बताया गया था कि इंटरनेशनल मार्केट में जहर की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए है. पलामू डीएफओ सत्यम कुमार ने बताया कि जहर को जांच के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भेजा गया है जबकि मामले में जांच की जा रही है. जहर से जुड़े मामले की जांच आईएफएस नवनीत कर रहे हैं.

नवंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं वन विभाग ने पलामू के हरिहरगंज एवं बिहार के औरंगाबाद के देव के इलाके में छापेमारी की थी. इसी छापेमारी में जहर बरामद किया गया था. साथ ही 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था.

पलामू के इलाके में पहली बार सांप का जहर बरामद किया गया था. उस दौरान हुई कार्रवाई में इस बात का खुलासा हुआ कि सांप के जहर का नेटवर्क फ्रांस से जुड़ा हुआ था, जिस कंटेनर में जहर रखा गया था, उसमें फ्रांस की एक कंपनी का लोगो लगा हुआ था.

वन विभाग की जांच में अब तक इस बात का खुलासा हुआ है कि स्थानीय स्तर पर ही जहर को इकट्ठा किया गया था. जिसका नेटवर्क झारखंड, बिहार एवं छत्तीसगढ़ के इलाके से जुड़ा हुआ है. वन विभाग की जांच के दौरान नेटवर्क के बारे में कई बड़ी जानकारी मिली है, जिसके बाद कई इलाकों में छापेमारी भी की जा रही है और जांच की जा रही है.