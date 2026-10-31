वन्यजीव संरक्षण पर WII का जोर, एक दर्जन से ज्यादा प्रजातियों पर शोध, जानिए डिटेल
WII Research Wildlife Conservation: शोध में ऐसी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनकी आबादी घट रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 31, 2026 at 10:49 PM IST
देहरादून: वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देश में एक साथ कई प्रजातियों पर काम कर रहा है. इसमें खास तौर पर उन प्रजातियों को रखा गया है जो या तो बेहद कम है या फिर जिनकी जानकारी वैज्ञानिक रूप से बहुत ज्यादा नहीं हैं. इसमें समुद्र से लेकर नदियों और प्रदेश के वन क्षेत्र में रहने वाले वन्य जीवों को शामिल किया गया है. खास बात यह है कि इसमें केंद्र सरकार स्तर पर प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं. जिसमें देश भर के बड़े वैज्ञानिक काम कर रहे हैं
देश में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में अब उन प्रजातियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. जिनके बारे में वैज्ञानिक स्तर पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है या जो विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही हैं. भारतीय वन्यजीव संस्थान ने ऐसे वन्यजीवों और प्रजातियों को अपने अध्ययन का हिस्सा बनाया है. इसके तहत समुद्री जीवों से लेकर जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले वन्यजीवों तक पर अलग-अलग स्तर पर शोध किया जा रहा है. खास बात यह है कि संरक्षण के साथ ही ऐसी प्रजातियों के लिए नए प्राकृतिक आवास विकसित करने और उन्हें दूसरे क्षेत्रों में बसाने की संभावनाओं पर भी काम हो रहा है.
WII की वरिष्ठ वैज्ञानिक रुचि बडोला के अनुसार वन्यजीव संरक्षण के लिए संस्थान व्यापक स्तर पर अध्ययन कर रहा है. इसमें उन प्रजातियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनकी आबादी घट रही है या जिनके व्यवहार, रहन-सहन और प्राकृतिक आवास को लेकर वैज्ञानिक जानकारी सीमित है. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के स्तर पर भी इस दिशा में कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं.जिन पर काम चल रहा है.
अध्ययन के दायरे में घड़ियाल, टाइगर, हिम तेंदुआ और मरीन टर्टल जैसी प्रजातियां शामिल हैं. इसके अलावा समुद्र में पाई जाने वाली हैम्बैक व्हेल, पिग्मी हॉग, गैंडा, हाथी और चीता जैसी प्रजातियों को लेकर भी अलग-अलग शोध किए जा रहे हैं. इन अध्ययनों का उद्देश्य केवल वन्यजीवों की संख्या का आकलन करना नहीं, बल्कि उनके प्राकृतिक व्यवहार, आवास, प्रजनन, विचरण क्षेत्र और अस्तित्व के सामने मौजूद चुनौतियों को समझना भी है.
वन्यजीव संरक्षण में अब एक महत्वपूर्ण पहल प्रजातियों को उनके लिए अनुकूल नए आवासों में बसाने की भी है. इसके तहत ट्रांसलोकेशन यानी वन्यजीवों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है. देश में चीता पुनर्वास परियोजना इसका बड़ा उदाहरण है. इसके अलावा टाइगर को भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने के प्रयास किए गए हैं.
रुचि बडोला के मुताबिक वन्यजीवों के संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर वैज्ञानिक अध्ययन और परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं. इसमें केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. वन्यजीवों की घटती आबादी, बदलते प्राकृतिक आवास और मानवीय गतिविधियों के बढ़ते दबाव के बीच इन अध्ययनों को भविष्य की संरक्षण रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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