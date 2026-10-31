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वन्यजीव संरक्षण पर WII का जोर, एक दर्जन से ज्यादा प्रजातियों पर शोध, जानिए डिटेल

वन्यजीव संरक्षण पर WII का जोर ( फोटो सोर्स: WII )

देहरादून: वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देश में एक साथ कई प्रजातियों पर काम कर रहा है. इसमें खास तौर पर उन प्रजातियों को रखा गया है जो या तो बेहद कम है या फिर जिनकी जानकारी वैज्ञानिक रूप से बहुत ज्यादा नहीं हैं. इसमें समुद्र से लेकर नदियों और प्रदेश के वन क्षेत्र में रहने वाले वन्य जीवों को शामिल किया गया है. खास बात यह है कि इसमें केंद्र सरकार स्तर पर प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं. जिसमें देश भर के बड़े वैज्ञानिक काम कर रहे हैं

देश में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में अब उन प्रजातियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. जिनके बारे में वैज्ञानिक स्तर पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है या जो विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही हैं. भारतीय वन्यजीव संस्थान ने ऐसे वन्यजीवों और प्रजातियों को अपने अध्ययन का हिस्सा बनाया है. इसके तहत समुद्री जीवों से लेकर जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले वन्यजीवों तक पर अलग-अलग स्तर पर शोध किया जा रहा है. खास बात यह है कि संरक्षण के साथ ही ऐसी प्रजातियों के लिए नए प्राकृतिक आवास विकसित करने और उन्हें दूसरे क्षेत्रों में बसाने की संभावनाओं पर भी काम हो रहा है.