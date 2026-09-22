वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का रिसर्च सेमिनार,दिग्गजों ने की शिरकत, सामने आई कई स्टडीज
सेमिनार में विशेषज्ञों ने बताया वन्यजीव संरक्षण में AI और वैज्ञानिक शोध का दायरा बढ़ रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 22, 2026 at 2:53 PM IST
देहरादून: वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वार्षिक रिसर्च सेमिनार में वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कई अहम शोध सामने आए हैं. वैज्ञानिकों ने मानव-वन्यजीव संघर्ष, घटते आवास, जैव विविधता, पर्यावरणीय बदलाव, वन्यजीव आबादी के आकलन और पुनर्स्थापन जैसे विषयों पर अध्ययन प्रस्तुत किए.
इस दौरान फैन-थ्रोटेड लिजार्ड की दो, बुश फ्रॉग की 13 नई प्रजातियों और भारत की पहली मड-नेस्टिंग फ्रॉग प्रजाति की रिपोर्ट भी सामने रखी गई. सेमिनार में पांच महत्वपूर्ण पुस्तकों का लोकार्पण हुआ. जिनमें क्लाउडेड लेपर्ड, निकोबार मेगापोड और रामगंगा कैचमेंट के टाइगर बीटल पर अध्ययन शामिल हैं.
सेमिनार में विशेषज्ञों ने बताया वन्यजीव संरक्षण अब केवल किसी एक प्रजाति के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आवास, पर्यावरणीय बदलाव, विकास गतिविधियों, स्थानीय समुदायों और तकनीक को भी साथ लेकर अध्ययन करना जरूरी हो गया है. WII के निदेशक डॉ. जीएस भारद्वाज ने कहा कि संस्थान का वार्षिक रिसर्च सेमिनार देश की जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए जा रहे अलग-अलग शोध कार्यों को सामने लाने का मंच है. शोधकर्ताओं को विशेषज्ञों से मिलने वाला फीडबैक उनके अध्ययन की गुणवत्ता और उपयोगिता बढ़ाने में मदद करता है.
नई प्रजातियों की खोज शोध का अहम हिस्सा: सेमिनार के दौरान WII की डीन डॉ. रुचि बडोला ने पिछले एक वर्ष में संस्थान की शोध उपलब्धियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया WII के वैज्ञानिकों ने इस दौरान फैन-थ्रोटेड लिजार्ड की दो नई प्रजातियां, बुश फ्रॉग की 13 नई प्रजातियां और भारत से पहली मड-नेस्टिंग फ्रॉग प्रजाति को रिपोर्ट किया है. यह शोध देश की जैव विविधता को समझने और उसके संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
संस्थान अब विकसित भारत-2047 के लिए वाइल्डलाइफ विजन प्लान तैयार करने पर भी काम कर रहा है. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महानिदेशक डॉ. एसपी यादव ने कहा कि आने वाले समय में वन्यजीव संरक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी. उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष, आवास के क्षरण और संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों को प्रमुख मुद्दों के तौर पर रेखांकित किया.
इन विषयों पर हुआ शोध: सेमिनार के तकनीकी सत्रों में Recovery, Reintroduction and Population Resilience यानी वन्यजीवों की पुनर्प्राप्ति, पुनर्स्थापन और आबादी की मजबूती पर चर्चा हुई. इसके अलावा Species, Habitats and Emerging Conservation Challenges, Landscape Change, Connectivity and Development, Population Estimation, Biodiversity Under Environmental Change और Human-Wildlife Coexistence and Conflict जैसे विषयों पर अध्ययन और प्रस्तुतियां हुईं.
इसमें यह भी देखा गया कि बदलते लैंडस्केप और विकास गतिविधियों का वन्यजीवों के आवास तथा उनके बीच संपर्क पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? वहीं आबादी के आकलन से जुड़े अध्ययन में अलग-अलग प्रजातियों की संख्या और सामाजिक संरचना को समझने पर जोर दिया गया.
पांच महत्वपूर्ण पुस्तकों का लोकार्पण: सेमिनार के उद्घाटन सत्र में WII के फैकल्टी और शोधकर्ताओं की तैयार की गई पांच पुस्तको का भी लोकार्पण किया गया. इनमें River Rhythm: Learning by Doing Methods, Experientia: A Book on Experimental Learning – Beyond Classrooms, A Field Guide to the Tiger Beetles of Ramganga Catchment, Status of the Clouded Leopard in select sites of Northeastern India 2026 और Pan-India Assessment of Endangered Species – Nicobar Megapode शामिल हैं.
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