केवलादेव में सारस और पक्षियों की अनदेखी दुनिया पर फिल्म बनाएंगे वाइल्डलाइफ फिल्ममेकर नल्ला मुत्थु

सारस, पक्षी और भरतपुर : नल्ला मुत्थु ने बताया कि यह फिल्म तीन स्तरों पर बुनी जाएगी- सारस, अन्य पक्षी प्रजातियां और भरतपुर. सारस को भारतीय संस्कृति और पारिस्थितिकी में एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है. यह पक्षी न केवल दीर्घायु और एकनिष्ठता का प्रतीक है, बल्कि वेटलैंड इकोसिस्टम की सेहत का भी संकेतक माना जाता है. फिल्म में सारस के जरिए पक्षियों की पूरी दुनिया और भरतपुर की पहचान को आपस में जोड़ा जाएगा.

इस प्रोजेक्ट की तैयारी के तहत नल्ला मुत्थु ने हाल ही में केवलादेव घना पक्षी उद्यान में दो दिन बिताए. इस दौरान उन्होंने सुबह से शाम तक पैदल घूमकर पक्षियों की गतिविधियों को करीब से देखा, स्थानीय भूगोल को समझा और इस पूरे इकोसिस्टम को महसूस किया. उनका कहना है कि किसी भी वाइल्डलाइफ स्टोरी को ईमानदारी से कहने के लिए पहले उस जगह के साथ समय बिताना बेहद जरूरी होता है.

भरतपुर : टाइगर पर चर्चित वाइल्डलाइफ फिल्मों के बाद अब प्रसिद्ध फिल्ममेकर नल्ला मुत्थु अपना कैमरा पंखों वाली दुनिया की ओर मोड़ रहे हैं. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वह सारस सहित प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की उस अनदेखी दुनिया को पर्दे पर उतारने की तैयारी में हैं. यह फिल्म केवल पक्षियों की खूबसूरती तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उनके व्यवहार, प्रवास, जीवन चक्र और भरतपुर के साथ उनके गहरे संबंध को कहानी के रूप में सामने लाएगी. भरतपुर की पहचान बन चुके इस पक्षी संसार को सिनेमा के जरिए वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाना इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है.

उन्होंने बताया कि केवलादेव और उसके आसपास के क्षेत्र प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय रहे हैं. यहां आने वाले पक्षी सिर्फ मौसम के मेहमान नहीं हैं, बल्कि इस इलाके की पहचान का हिस्सा हैं. फिल्म इसी रिश्ते को संवेदनशीलता के साथ सामने लाने का प्रयास करेगी. नल्ला मुत्थु मानते हैं कि बर्ड कम्युनिटी बेहद विशाल है, लेकिन इसे आज भी उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया, जैसे टाइगर या अन्य बड़े वन्यजीवों को किया गया है.

घना में बड़ी संख्या में आते हैं प्रवासी पक्षी (ETV Bharat Bharatpur)

पक्षियों की एक अलग ही दुनिया है. पक्षियों का व्यवहार, उनकी सामाजिक संरचना, उनका माइग्रेशन और उनके छोटे-छोटे संघर्ष इन सबमें कहानियों की कोई कमी नहीं है. इसी वजह से यह प्रोजेक्ट पारंपरिक लंबी डॉक्यूमेंट्री से अलग होगा. इसमें पक्षियों पर छोटी-छोटी लेकिन प्रभावशाली स्टोरीज तैयार की जाएंगी. हर स्टोरी अपने आप में एक पूरा अनुभव होगी, जो दर्शकों को पक्षियों के जीवन से जोड़ने का काम करेगी.

फिल्ममेकर्स और फोटोग्राफर्स के लिए आदर्श स्थान है घना (ETV Bharat Bharatpur)

टाइगर की तरह ही, लेकिन अंदाज अलग : नल्ला मुत्थु इससे पहले टाइगर आधारित मछली, टाइगर क्वीन, टाइगर रिवेंज जैसी फिल्मों के जरिए अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुके हैं. उन्होंने बताया कि जिस तरह टाइगर प्रोजेक्ट में उन्होंने कहानी कहने की कोशिश की थी, उसी ईमानदारी और रिसर्च के साथ इस प्रोजेक्ट पर भी काम किया जाएगा. हालांकि, यहां फॉर्मेट अलग होगा. टाइगर की कहानी एक लंबी यात्रा होती है, लेकिन पक्षियों की दुनिया में हर दिन, हर पल एक नई कहानी होती है, इसलिए हम यहां छोटी स्टोरीज पर फोकस करेंगे.

पैदल एक्सप्लोर करने वाला अनोखा उद्यान : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को लेकर नल्ला मुत्थु खासे उत्साहित दिखे. उनका कहना है कि यह उद्यान वाइल्डलाइफ फिल्ममेकर्स और फोटोग्राफर्स के लिए आदर्श स्थान है. यहां सुबह से शाम तक पैदल घूमकर हर कोने को एक्सप्लोर किया जा सकता है. जब आप पैदल चलते हैं, तो आप प्रकृति की रफ्तार से चलते हैं. पक्षियों की आवाजें, उनकी उड़ान, उनके व्यवहार, सबकुछ.

राजस्थान: जहां पक्षी भी हैं, टाइगर भी : राजस्थान को लेकर नल्ला मुत्थु का नजरिया बेहद सकारात्मक है. उन्होंने कहा कि यह राज्य वाइल्डलाइफ के लिहाज से अनोखा है. यहां पक्षियों की विविधता है, टाइगर हैं, लेपर्ड हैं और सबसे अहम बात विजिबिलिटी बेहतरीन है. यही वजह है कि मुझे राजस्थान में काम करना ज्यादा पसंद है. यहां कहानी कहने के लिए सब कुछ मौजूद है. फिलहाल उनका फोकस पूरी तरह भरतपुर और केवलादेव के पक्षी जीवन पर केंद्रित है.