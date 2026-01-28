नल्ला मुत्थु बोले- जीन पूल दिखता नहीं लेकिन खतरा है...भारत में टाइगर हैं, वाइल्डलाइफ चैनल नहीं
भारतीय वाइल्डलाइफ फिल्मों को न मंच मिला और न नीति. टाइगर आबादी बढ़ी, लेकिन जंगल सिकुड़ रहे हैं. सुनिए नल्ला मुत्थु ने और क्या कहा...
Published : January 28, 2026 at 6:16 PM IST
भरतपुर: जीन पूल दिखता नहीं, लेकिन खतरा है और विडंबना यह कि जिस देश में टाइगर सबसे बड़ा नैचुरल रिसोर्स हैं, वहां आज तक एक समर्पित वाइल्डलाइफ चैनल नहीं है. दुनिया भर में वाइल्डलाइफ सिनेमा के जरिए पहचान बना चुके फिल्ममेकर नल्ला मुत्थु ने टाइगर संरक्षण और वाइल्डलाइफ सिनेमा दोनों की जमीनी सच्चाई पर बड़ा सवाल खड़ा किया है.
उनका कहना है कि टाइगर आबादी बढ़ने के बावजूद जीन पूल, इनब्रीडिंग और ब्लडलाइन जैसे लॉन्ग टर्म खतरे लगातार गहराते जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर भारतीय वाइल्डलाइफ फिल्मों को आज भी न मंच मिला है और न नीति. नल्ला मुत्थु मानते हैं कि टाइगर की कहानी आम आदमी की भाषा में कही जानी चाहिए.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में फिल्ममेकर नल्ला मुत्थु ने बताया कि यह समस्या नई नहीं है. 1991 में हमने पर्यावरण पर एक सीरीज बनाई थी, तब जो सवाल थे, वही आज भी हैं. फर्क बस इतना है कि आज हम ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गए हैं. उनके अनुसार टाइगर आबादी कई रिजर्व्स में बढ़ी जरूर है, लेकिन जंगल सिकुड़ रहे हैं. कॉरिडोर टूट रहे हैं और मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है.
जीन पूल, जो दिखता नहीं : राजस्थान के टाइगर रिजर्व्स में मछली ब्लडलाइन की चर्चा पर नल्ला मुत्थु कहते हैं कि जीन पूल का असर कभी तुरंत नहीं दिखता. जैसे इंसानों में एक ही परिवार में शादियां लंबे समय में समस्या पैदा करती हैं, वैसा ही जंगल में भी होता है. रिजल्ट आज नहीं, आने वाली पीढ़ियों में दिखता है. उन्होंने बताया कि मछली फैमिली में कैंसर जैसी आशंकाओं पर वैज्ञानिक रूप से सब कुछ सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन सवाल जरूर खड़े हुए हैं. इसी वजह से हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश से रणथंभौर और अन्य क्षेत्रों में टाइगर शिफ्ट किया है. यह सही या गलत, यह वक्त बताएगा. जीन पूल लॉन्ग टर्म थ्रेट है.
टाइगर रहेगा, लेकिन संघर्ष भी रहेगा : नल्ला मुत्थु मानते हैं कि तमाम चुनौतियों के बावजूद टाइगर खत्म नहीं होगा. ब्रिटिश काल से लेकर आज तक इतना कुछ होने के बाद भी टाइगर बचा है और आगे भी बचेगा, लेकिन वे यह भी साफ करते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि हालात अच्छे हैं. टाइगर बाहर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि जंगल सीमित हो रहा है. कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और हम इसके आदी हो जाएंगे, यह खतरनाक सोच है. उनका कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अकेले दोषी ठहराना भी सही नहीं. यह सिस्टम की समस्या है. डेवलपमेंट, पॉलिसी, समाज, सब जुड़े हैं.
भारत में टाइगर हैं, लेकिन मंच नहीं : टाइगर संरक्षण पर बात करते हुए नल्ला मुत्थु भारतीय वाइल्डलाइफ सिनेमा की सबसे बड़ी विडंबना सामने रखी. उन्होंने कहा कि जिस देश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं, वहां आज तक एक नेशनल वाइल्डलाइफ चैनल नहीं है. वे कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप में जहां वाइल्डलाइफ नाममात्र की है, वहां कई चैनल और प्लेटफॉर्म मौजूद हैं. जबकि भारत आज भी विदेशी चैनलों पर निर्भर है.
उनके अनुसार भारतीय फिल्ममेकर विदेशी चैनलों के लिए अंग्रेजी में कंटेंट बनाते हैं, लेकिन हिंदी या स्थानीय भाषाओं में आम आदमी तक पहुंचने का मंच नहीं है. जब तक आप अपनी भाषा में कहानी नहीं कहेंगे, तब तक गांव में रहने वाला आदमी टाइगर से नहीं जुड़ेगा.
अच्छी कहानी बिकती है : नल्ला मुत्थु दो टूक कहते हैं कि आज भी चैनल का पहला सवाल यही होता है कि कहानी क्या है? 300-400 घंटे का फुटेज भी तब तक बेकार है, जब तक उसमें कहानी नहीं. वाइल्डलाइफ फिल्ममेकर को अक्सर वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर समझ लिया जाता है, जबकि फोटोग्राफी, सिनेमैटोग्राफी और फिल्ममेकिंग तीनों की भाषा अलग होती है.
टाइगर एक जानवर नहीं, कैरेक्टर है : नल्ला मुत्थु ने बताया कि उनकी फिल्मों में टाइगर सिर्फ एक वाइल्ड एनिमल नहीं, बल्कि एक किरदार होता है जिसकी मां, परिवार, क्षेत्र और पीढ़ियों की कहानी होती है. जब तक आप उसे कैरेक्टर नहीं बनाते, ऑडियंस कनेक्ट नहीं करती. मछली और महाराष्ट्र की 'माया' जैसी कहानियां इसी सोच का परिणाम हैं, जिनकी कई पीढ़ियों की विजुअल स्टोरी उनके पास दर्ज है.
आम आदमी ही असली टाइगर सेवर : नल्ला मुत्थु बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि टाइगर को बचाने की असली ताकत गांव और जंगल के किनारे रहने वाले लोगों के पास है. जिसकी गाय-भैंस, खेत और जान खतरे में है, वही 80-90 प्रतिशत टाइगर को बचाता है. उनके मुताबिक संरक्षण की हर नीति में स्थानीय लोगों को केंद्र में रखना जरूरी है, चाहे मुआवजा हो, सह-अस्तित्व हो या जागरूकता.
नल्ला मुत्थु का कहना है कि सफारी फुल होना या टूरिज्म बढ़ना सफलता का पैमाना नहीं हो सकता. टाइगर है, इसलिए सब ठीक है- यह सोच सबसे खतरनाक है. उनके मुताबिक जीन पूल, हैबिटाट, कहानी और मंच चारों को साथ लेकर चले बिना संरक्षण अधूरा रहेगा. उनका कहना है कि मैं कंजर्वेशनिस्ट नहीं, स्टोरीटेलर हूं. अगर मेरी कहानी एक प्रतिशत लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दे, तो मेरा काम पूरा.