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ख़ुशखब़री: कानपुर जू में गूंजी किलकारी, भेड़िया और लकड़बग्घा समेत कई वन्यजीवों ने दिए शावक

जू में भेड़िया, लकड़बग्घा, माउस डियर और जंगली कुत्ता के बाड़ों में शावक देखे गए.

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दुर्लभ वन्यजीवों को भा गई जू की हरियाली, कई बाड़ों में गूंजी किलकारी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 5:23 PM IST

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Updated : March 31, 2026 at 5:31 PM IST

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कानपुर: कानपुर जू प्रशासन के पास दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 3 माह के अंदर कानपुर जू में भेड़िया, लकड़बग्घा, माउस डियर और जंगली कुत्ता के बाड़ों में शावक देखे गए. खास बात ये है, कि सभी स्वस्थ हैं और अपनी गतिविधियों से प्रशासनिक अफसरों को रिझा रहे हैं. इस मामले को लेकर कानपुर जू के निदेशक कन्हैया पटेल ने बताया, भेड़िया ने जहां 5 शावकों को जन्म दिया, तो वहीं 2 से 3 सालों बाद माउस डियर के बाड़े में शावक दिखे.

इसी तरह हाइना के शावक भी पहली बार जन्मे हैं. उन्होंने कहा, पिछले काफी दिनों से इन वन्यजीवों की मेटिंग कराने का प्रयास किया जा रहा था, हालांकि शावक जन्म नहीं ले रहे थे. फिर कुछ नए प्रयोग किए, जिसमें सफलता मिल गई है.

कन्हैया पटेल, निदेशक, कानपुर ज़ू (Video Credit; ETV Bharat)

जू निदेशक कन्हैया पटेल ने बताया, किसी भी वन्यजीव को जहां प्राकृतिक वास सबसे अधिक पसंद होता है. वहीं, वन्यजीव अपने आसपास किसी तरह का शोर भी नहीं चाहते हैं. ऐसे में लकड़बग्घा, जंगली कुत्ता, भेड़िया और माउस डियर के बाड़ों को दर्शकों से कुछ समय के लिए दूर किया गया था.

इसी तरह उनके बाड़ों के आसपास हरियाली बढ़ाई गई. जब वन्यजीवों को उनके अनुकूल माहौल मिला, तो उन्होंने प्रजनन किया और शावकों ने जन्म लिया. बोले, अब शेर, तेंदुआ, बाघ समेत अन्य वन्यजीवों की मेटिंग कराने की योजना बनी है. जिससे इनके शावक भी जन्म ले सकें. इसके बाद चिड़ियाघर के प्रशासनिक अफसरों के पास वन्यजीवों की अदला-बदली नियमों के तहत नए वन्यजीवों को कानपुर जू में लाने का मौका मिल जाएगा.

ये भी पढ़ें: अंबेडकरनगर में ग्रामीणों ने घेरकर तेंदुए को लाठी-डंडों से पीटा, वन विभाग की टीम ने बचाया, गोरखपुर जू भेजा गया

Last Updated : March 31, 2026 at 5:31 PM IST

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