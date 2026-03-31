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ख़ुशखब़री: कानपुर जू में गूंजी किलकारी, भेड़िया और लकड़बग्घा समेत कई वन्यजीवों ने दिए शावक

कानपुर: कानपुर जू प्रशासन के पास दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 3 माह के अंदर कानपुर जू में भेड़िया, लकड़बग्घा, माउस डियर और जंगली कुत्ता के बाड़ों में शावक देखे गए. खास बात ये है, कि सभी स्वस्थ हैं और अपनी गतिविधियों से प्रशासनिक अफसरों को रिझा रहे हैं. इस मामले को लेकर कानपुर जू के निदेशक कन्हैया पटेल ने बताया, भेड़िया ने जहां 5 शावकों को जन्म दिया, तो वहीं 2 से 3 सालों बाद माउस डियर के बाड़े में शावक दिखे.

इसी तरह हाइना के शावक भी पहली बार जन्मे हैं. उन्होंने कहा, पिछले काफी दिनों से इन वन्यजीवों की मेटिंग कराने का प्रयास किया जा रहा था, हालांकि शावक जन्म नहीं ले रहे थे. फिर कुछ नए प्रयोग किए, जिसमें सफलता मिल गई है.