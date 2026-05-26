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6 प्रतिबंधित विदेशी पक्षी और 47 कछुए बरामद, दुकान संचालक पर FIR दर्ज

वन्यजीव अपराध नियंत्रण सुविधा विंग ने दबिश देकर प्रतिबंधित विदेशी पक्षी और कछुए किए बरामद.

Palampur Forest Division Raid
वन मंडल पालमपुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
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पालमपुर: कांगड़ा जिले में वन्यजीव अपराध नियंत्रण सुविधा विंग ने 6 प्रतिबंधित विदेशी पक्षी और 47 कछुए अपने कब्जे में लिए. दरअसल वन्यजीव अपराध नियंत्रण सुविधा विंग व वन मंडल पालमपुर की संयुक्त टीम ने सोमवार को पालमपुर के निकटवर्ती "फिश टैंक वर्ड्स" नामक दुकान पर दबिश दी. टीम ने दुकान से प्रतिबंधित विदेशी पक्षी और कछुओं को बरामद किया, जिन्हें कब्जे में लेने के बाद दुकान के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस संबंध में स्थानीय पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई है. दोनों विभाग जांच में जुट गए हैं.

गुप्त सूचना के पर विभाग ने लिया एक्शन

वन मंडल पालमपुर के अधिकारी डॉ. संजीव शर्मा ने बताया कि किसी पशु एवं वन्य प्रेमी द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण सुविधा विंग को पालमपुर-पंचरुखी मार्ग पर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के पास कृत्रिम मछली की दुकान "फिश टैंक वर्ड्स" में विदेशी पक्षी, कृत्रिम मछली व कछुए का व्यापार करने की शिकायत दी गई. शिकायत के आधार पर सोमवार को वन्यजीव अपराध नियंत्रण सुविधा विंग ने स्थानीय वन मंडल के साथ व्यावसायिक केंद्र में दबिश दी और विदेशी पक्षी (अफ्रीकन पैरेट), प्रतिबंधित पक्षी और कछुए कब्जे में लिए हैं. इसमें 6 विदेशी पक्षी व 47 कछुए विभाग ने कब्जे में लिए हैं.

इनको पिंजरे में बंद करना और व्यापार करना अपराध

"सूचना के आधार पर की कार्रवाई में 6 विदेशी पक्षी व 47 कछुए कब्जे में लेकर व्यावसायिक केंद्र संचालक अंशुल बंटा के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है. वन्य प्राणी अधिनियमों के तहत वन्य प्राणियों को पिंजरे में बंद करने और इनका व्यापार करना अपराध है." - डॉ. संजीव शर्मा, वन मंडल अधिकारी, पालमपुर

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6 BANNED EXOTIC BIRDS RECOVERED
47 TURTLES RECOVERED IN PALAMPUR
PALAMPUR FOREST DIVISION RAID

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