वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन डे: जयपुर में बढ़ा लेपर्ड मूवमेंट, विशेषज्ञ बोले-जंगलों में इंसानी दखल पर लगे रोक

वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल में जल, भोजन और सुरक्षित ठिकानों की कमी से वन्य जीव रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं.

Panther in minister's bungalow in Civil Lines
सिविल लाइंस में मंत्री के बंगले में पैंथर (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 4:22 PM IST

4 Min Read
जयपुर: वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन डे के मौके पर राजधानी में वन्यजीव संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है. पिछले कुछ दिनों से शहर के कई आबादी वाले इलाकों-गोपालपुरा, दुर्गापुरा, सिविल लाइंस, शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, चांदपोल और मालवीय नगर में लगातार लेपर्ड (तेंदुआ) की मूवमेंट देखी जा रही है. नवंबर में भी इसी तरह की कई घटनाएं सामने आई थीं, जिसने वन विभाग को अलर्ट मोड पर ला दिया है.

वन्य जीव विशेषज्ञ सूरज सोनी ने चेताया: वन्य जीव विशेषज्ञ सूरज सोनी का कहना है कि लेपर्ड का बार-बार शहर के रिहायशी इलाकों में पहुंचना किसी भी तरह सामान्य घटनाक्रम नहीं है. उनका कहना है कि जंगलों में इंसानी दखल, आवाजाही और निर्माण कार्य बढ़ने से वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास लगातार खतरे में है. सोनी के अनुसार जंगल में जल, भोजन और सुरक्षित ठिकानों की कमी बढ़ रही है. सर्दियों में शिकार के मामलों में इजाफा देखने को मिला है और जंगल क्षेत्र में मानवीय दखल बढ़ा है.

लेपर्ड मूवमेंट को लेकर विशेषज्ञ ने दी यह राय, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

  • जंगलों में जल, भोजन और सुरक्षित ठिकानों की कमी बढ़ रही है.
  • सर्दियों में शिकार के मामलों में बढ़ोतरी ने भी लेपर्ड जैसे शिकारी जीवों पर दबाव बढ़ाया है.
  • जंगलों में जल स्रोतों की पर्याप्त व्यवस्था न बचने से वन्यजीव बाहर की ओर रुख कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन्यजीवों का सुरक्षित रहना जरूरी है और सरकारों को तत्काल प्रभाव से ऐसे कदम उठाने चाहिए, जो मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोक सकें. सूरज सोनी की मांग है कि जंगलों में बढ़ती मानव गतिविधियों को तुरंत रोका जाए और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए.

Wildlife Safari in Jaipur
जयपुर में वाइल्डलाइफ सफारी (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर में लेपर्ड मूवमेंट रोकने के लिए 5 विशेष टीमें: लेपर्ड की बढ़ती मूवमेंट को देखते हुए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक केसीए अरुण प्रसाद और डीसीएफ विजयपाल सिंह के निर्देश पर क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने 5 विशेष गश्ती टीमें गठित की हैं. ये टीमें रोजाना शाम 7 से सुबह 7 बजे तक शहर के विभिन्न इलाकों में सक्रिय रहेंगी. विशेष निर्देशों के तहत टीम नंबर 5 हर शनिवार की रात विशेष गश्त करेगी. टीमों को आधुनिक टॉर्च, रेस्क्यू उपकरण और कम्युनिकेशन सिस्टम दिए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जा सके.

Panther after being rescued
रेस्क्यू किए जाने के बाद पैंथर (ETV Bharat File Photo)

प्रत्येक टीम में शामिल होंगे:

  • वनपाल
  • वनरक्षक
  • टेक्नीशियन
  • वाहन चालक
  • एक टीम प्रभारी

33 वनकर्मी करेंगे रातभर निगरानी: वन विभाग ने जयपुर के वाइल्डलाइफ सेंसिटिव पॉइंट्स मालवीय नगर और विद्याधर नगर पर भी दो विशेष टीमें तैनात की हैं, जो रात 6 से सुबह 6 बजे तक मुस्तैद रहेंगी. इन टीमों की तैनाती PCR मॉडल पर की गई है, जिसमें हर 1-2 घंटे में लोकेशन बदलते हुए लगातार निगरानी की जाएगी. अधिकारियों के अनुसार, पिछले दिनों झालाना वन क्षेत्र की टूटी हुई दीवारें चिन्हित कर उनकी मरम्मत प्रक्रिया भी शुरू की गई है, ताकि लेपर्ड के बाहर आने की घटनाएं रोकी जा सकें.

जंगल में ‘प्रे बेस’ बढ़ाने की तैयारी: वन विभाग ने यह भी योजना बनाई है कि जंगल में चीतल (स्पॉटेड डियर) की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि लेपर्ड को पर्याप्त शिकार मिल सके और वह शहर की ओर न आए. इसके लिए एक हेक्टेयर का विशेष बाड़ा बनाया जा रहा है. सूरज सोनी का कहना है कि जंगलों में बेलगाम दखलअंदाजी पर नियंत्रण किया जाना चाहिए. कैमरा ट्रैप और ड्रोन से लगातार निगरानी होनी चाहिए, साथ ही रिहायशी इलाकों के आसपास वाले जंगल पर लगातार निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए. फिलहाल जयपुर में बढ़ते लेपर्ड मूवमेंट ने वन विभाग और स्थानीय लोगों दोनों के लिए चुनौती पैदा कर दी है.

