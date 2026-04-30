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डेजर्ट नेशनल पार्क: धवल चांदनी में 'वाटर होल पद्धति' होगी वन्यजीव गणना, 44 वाटर प्वॉइंट किए चिन्हित

गणना के दौरान मांसाहारी, शाकाहारी और पक्षियों-तीनों वर्गों की प्रजातियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

Wildlife roaming in the DNP region
डीएनपी क्षेत्र में विचरण करते वन्यजीव (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 1:36 PM IST

4 Min Read
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जैसलमेर: ज्येष्ठ पूर्णिमा की उजली चांदनी में इस बार मरुस्थल के वन्य जीवों की गतिविधियों को बेहद नजदीक से दर्ज किया जाएगा. पश्चिमी राजस्थान के विशाल संरक्षित क्षेत्र डेजर्ट नेशनल पार्क (DNP) में वन विभाग 1 मई को शाम 5 बजे से 2 मई की शाम 5 बजे तक लगातार 24 घंटे 'वाटर होल पद्धति' से वन्यजीव गणना करेगा. यह गणना पूर्णिमा की रोशनी में की जाएगी, ताकि प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम लाभ मिल सके और जल स्रोतों पर आने वाले वन्यजीवों की सटीक पहचान और गिनती हो सके. आमतौर पर वन्यजीव गणना सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक की जाती रही है, लेकिन इस वर्ष समय में बदलाव किया गया है. पहली बार रात के समय में भी गणना की जाएगी.

वाटर होल पद्धति विश्वसनीय: डीएनपी के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता ने बताया कि वाटर होल पद्धति को विशेषज्ञ काफी हद तक विश्वसनीय मानते हैं. भीषण गर्मी में पानी ही वन्यजीवों के लिए जीवनरेखा बन जाता है. ऐसे में वे दिन में कम से कम एक बार जल स्रोतों तक जरूर पहुंचते हैं. इस प्राकृतिक व्यवहार का लाभ उठाते हुए जल स्रोतों के पास बैठकर गणना की जाती है. पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा का प्रकाश भी इस कार्य को आसान बनाता है. गणना के दौरान मांसाहारी, शाकाहारी और पक्षियों-तीनों वर्गों की प्रजातियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. मांसाहारी जीवों में सियार, गीदड़, जंगली बिल्ली, मरु बिल्ली, लोमड़ी और मरु लोमड़ी शामिल हैं. शाकाहारी जीवों में रोजड़ा/नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर और सेही की गणना होगी. वहीं पक्षियों में विशेष रूप से गोडावण, गिद्ध, शिकारी पक्षी (बर्ड्स ऑफ प्रे), मोर और सांडा जैसे प्राणियों की मौजूदगी दर्ज की जाएगी.

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12 प्रमुख जल स्रोतों पर कैमरे: इस विशेष अभियान के लिए डीएनपी क्षेत्र में 44 महत्वपूर्ण वाटर प्वॉइंट चिन्हित किए गए हैं. 44 वाटर प्वॉइंट्स का रेंजवार विवरण भी तय कर लिया गया है. वन्यजीव रेंज बाड़मेर में 5, म्याजलार रेंज में 12, पोकरण रेंज में 17 और जैसलमेर रेंज में 10 वाटर प्वॉइंट बनाए गए हैं. इन जल स्रोतों के पास मचान तैयार किए गए हैं, जहां एक तकनीकी कर्मचारी और एक स्थानीय ग्रामीण गणक तैनात रहेगा. दोनों मिलकर 24 घंटे तक पानी पीने आने वाले हर वन्यजीव का समय, संख्या, दिशा और व्यवहार दर्ज करेंगे. इसके अलावा 12 प्रमुख जल स्रोतों पर कैमरे भी लगाए गए हैं, जो दिन-रात की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे. बाद में इन फुटेज की मदद से आंकड़ों का मिलान कर सटीकता सुनिश्चित की जाएगी.

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वाटर होल पद्धति का वैज्ञानिक आधार यही है कि मरुस्थल में पानी सीमित है और गर्मी के दिनों में यही पानी वन्यजीवों को एक स्थान पर लाता है. दिनभर की तपिश के बाद शाम और रात में जल स्रोतों पर जीवन की हलचल बढ़ जाती है. मचान पर बैठे गणक शांत वातावरण में हर गतिविधि पर नजर रखते हैं. किस समय कौन-सा जीव आया, कितनी देर रुका, किस दिशा से आया और किस दिशा में गया-इन सभी पहलुओं का बारीकी से रिकॉर्ड रखा जाता है.

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वन विभाग का मानना है कि इस तरह की गणना केवल संख्या जानने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इससे वन्यजीवों के मूवमेंट पैटर्न, आवास उपयोग और जल स्रोतों पर उनकी निर्भरता की अहम जानकारी मिलती है. यही डेटा भविष्य की संरक्षण योजनाओं, नए जल स्रोतों के विकास और मानवीय हस्तक्षेप को नियंत्रित करने की रणनीतियों में उपयोगी साबित होता है. वन विभाग को उम्मीद है कि इस बार की गणना से प्राप्त परिणाम संरक्षण प्रयासों को नई दिशा देंगे और डेजर्ट नेशनल पार्क (DNP) के वन्यजीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

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डेजर्ट नेशनल पार्क में वन्यजीव गणना
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WILDLIFE CENSUS FROM MAY 1
WILDLIFE CENSUS IN DNP

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