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बीते साल के आंकड़ों की कसौटी पर आज से नई गिनती: भरतपुर व डीग में 73 वाटर होल पॉइंट्स पर 24 घंटे चलेगी वन्यजीव गणना

पॉइंट्स पर टीमें शाम 5 बजे से अगले दिन शाम तक 24 घंटे तैनात रहेंगी. पानी स्रोतों पर आने वाले हर जीव की संख्या गिनेंगी.

Deer roaming in Keoladeo
केवलादेव में विचरण करते हिरण (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
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भरतपुर: पिछले साल के वन्यजीव आंकड़ों को आधार बनाकर भरतपुर और डीग के जंगल में आज से वन्यजीव गणना की जाएगी. शुक्रवार शाम से पूर्णमासी की चांदनी में यह गणना 24 घंटे चलेगी. भरतपुर और डीग जिलों में कुल 73 पॉइंट्स पर टीमें तैनात रहकर हर उस वन्यजीव की हाजिरी दर्ज करेंगी, जो पानी के स्रोतों तक पहुंचेगा. इस गणना से न सिर्फ प्रजातियों और उनकी संख्या का ताजा आकलन मिलेगा, बल्कि यह भी साफ होगा कि पिछले साल के मुकाबले जंगल की तस्वीर कितनी बदली है.

एसीएफ सुरेश चौधरी ने बताया कि केवलादेव में 32, बंद बारैठा 8 के अलावा भरतपुर जिले में 22 और डीग जिले में 11 अतिरिक्त पॉइंट्स चिह्नित किए हैं. दोनों जिलों में कुल 73 वाटर होल पॉइंट्स पर एक साथ वन्यजीव गणना की जाएगी. एफओ चेतन कुमार ने बताया कि सभी पॉइंट्स पर टीमें शाम 5 बजे से अगले दिन शाम तक लगातार 24 घंटे तैनात रहेंगी. पानी के स्रोतों पर आने वाले हर वन्यजीव की प्रजाति और संख्या का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. इससे वन्यजीवों का एक सटीक और वैज्ञानिक अनुमान सामने आएगा.

चेतन कुमार, डीएफओ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर. (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें:प्रदेश में धवल चांदनी में 'वाटर होल पद्धति' से होगी वन्यजीव गणना, वाटर प्वॉइंट किए चिन्हित

इस बार कैमरों से भी पुष्टि: डीएफओ चेतन कुमार ने बताया कि इस बार सभी वाटर होल पॉइंट्स पर कैमरे भी लगाए जा रहे हैं. इससे वन्यजीवों के फोटो साक्ष्य भी जुटाए जाएंगे. इससे डेटा की विश्वसनीयता और बढ़ेगी. उन्होंने बताया कि यह सेंसस सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण आधार है. पिछले साल के आंकड़ों से तुलना कर यह आकलन किया जाएगा कि किन प्रजातियों की संख्या बढ़ी है और किन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. 73 पॉइंट्स पर एक साथ शुरू हो रहा यह अभियान भरतपुर और डीग के जंगलों की नई तस्वीर सामने लाएगा. इसमें पिछले साल के आंकड़े और इस साल की नई गिनती मिलकर वन्यजीवों का असली रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे.

The Sujan Ganga flowing around Lohagarh.
लोहागढ़ के चारों ओर बहती सुजान गंगा (ETV Bharat Bharatpur)

मांसाहारी जीवों में जैकाल सबसे अधिक: गत वर्ष 2025 की वन्यजीव गणना के दौरान मांसाहारी वन्यजीवों में जैकाल (सियार) की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई। केवलादेव में 468 और बंद बारेठा में 155, कुल 623 जैकल रिकॉर्ड हुए. इसके अलावा लकड़बग्घा (47), जंगल कैट (36), डेजर्ट कैट (6) और लोमड़ी (21) भी दर्ज की गईं. दुर्लभ प्रजातियों में रस्टी स्पॉटेड कैट (दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली) के 2 रिकॉर्ड केवलादेव में मिले. पैंगोलिन का 1 रिकॉर्ड सामने आया, जो वाटर होल सेंसस में बेहद दुर्लभ माना जाता है.

पढ़ें:सरिस्का का डिजिटल चेहरा: वन्यजीव गणना के लिए सैकड़ों कैमरे और 'एम-स्ट्राइप' ऐप तैनात

चीतल और नीलगाय का दबदबा: शाकाहारी वन्यजीवों में सबसे ज्यादा संख्या चीतल की दर्ज की गई. केवलादेव में 2516 चीतल रिकॉर्ड हुए. बंद बारेठा व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में नीलगाय की संख्या कुल 811 दर्ज की गईं. इसके अलावा सांभर 20, जंगली सूअर 335, साही (71) भी अच्छी संख्या में पाए गए. पक्षियों की बात करें तो मोर की 572 संख्या दर्ज की गई (केवलादेव 388, बंद बारेठा 184), सारस क्रेन 57 मिले. गिद्ध प्रजातियों में इजिप्शियन वल्चर के 11 और लॉन्ग-बिल्ड वल्चर के 3 रिकॉर्ड सामने आए.

पढ़ें:जंगलों में वाटर हॉल पद्धति से वन्यजीव गणना, आंकड़े भेजे जाएंगे वन मुख्यालय

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