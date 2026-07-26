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वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी में स्कूली बच्चों ने उकेरी कॉर्बेट की कहानी, पेटिंग्स से दिया खास संदेश

प्रतियोगिता में शामिल छात्रों ने कहा वे अपने कलम और स्कैच के जरिये जिम कॉर्बेट को याद कर रहे हैं.

JIM CORBETT BIRTH ANNIVERSARY
रामनगर वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी (फोटो सोर्स: दीप रजवार, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 26, 2026 at 2:07 PM IST

3 Min Read
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रामनगर: जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती के अवसर पर रामनगर स्थित उत्तराखंड की पहली वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी में एक अनोखी पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में अलग-अलग स्कूलों से पहुंचे स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. अपनी कला के जरिए जिम कॉर्बेट के जीवन, वन्यजीवों और प्रकृति संरक्षण की कहानी को कागज पर रंगों के माध्यम से जीवंत कर दिया. खास बात यह रही कि अधिकांश बच्चों ने जिम कॉर्बेट के चित्र और उनके वन्यजीव प्रेम को अपनी पेंटिंग का विषय बनाया.

वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी में बच्चों के हाथों से तैयार हो रही पेंटिंग्स ने पूरे माहौल को बेहद खास बना दिया. किसी बच्चे ने जिम कॉर्बेट का पोर्ट्रेट बनाया तो किसी ने जंगल में विचरण करते बाघ और अन्य वन्यजीवों को अपनी कल्पना के रंगों में उकेरा. बच्चों द्वारा बनाए गए कई पोर्ट्रेट इतने जीवंत नजर आए कि वे जिम कॉर्बेट की वास्तविक तस्वीरों से हूबहू मिलते-जुलते दिखाई दिए.

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जिम कार्बेट की पेंटिंग (फोटो सोर्स: दीप रजवार, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर)

प्रतियोगिता में शामिल छात्रा श्रेयसी ने जिम कॉर्बेट का चित्र बनाते हुए कहा आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं. उन्होंने जिम कॉर्बेट के जीवन में आए बदलाव को अपनी पेंटिंग और विचारों के माध्यम से समझाने की कोशिश की. छात्रा ने कहा जिम कॉर्बेट एक समय प्रसिद्ध और निडर शिकारी थे, लेकिन बाद में उनके जीवन में बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ. वह वन्यजीव संरक्षण की दिशा में आगे बढ़े. उन्होंने कहा अगर जिम कॉर्बेट सिर्फ शिकारी बने रहते तो शायद आज उन्हें एक अलग नजरिए से याद किया जाता, लेकिन उनके जीवन में आए बदलाव ने उन्हें एक नायक बना दिया.

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बच्चों ने बनाई पेंटिग्स (फोटो सोर्स: दीप रजवार, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर)

छात्रा ने कहा जिम कॉर्बेट का जीवन हमें यह संदेश देता है कि इंसान अपने विचारों और जीवन की दिशा को बदल सकता है. उनका संदेश आज भी लोगों को प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रकृति को बचाएं. अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनें और जिम कॉर्बेट के संरक्षण के संदेश को आगे बढ़ाएं.

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वन्यजीव प्रेम को पेंटिंग के जरिये दर्शाया (फोटो सोर्स: दीप रजवार, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर)

वहीं मान्या सिंह ने कहा कि जिम कॉर्बेट उनके लिए प्रेरणा हैं. उन्होंने अपनी पेंटिंग के माध्यम से जिम कॉर्बेट को श्रद्धांजलि दी. मान्या ने कहा कि जिम कॉर्बेट ने बाघों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव किया. वन्यजीवों तथा पर्यावरण को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया.

वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर और वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी के संचालक दीप रजवार ने बताया जिम कॉर्बेट की 151वीं जयंती के अवसर पर स्केच और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इसमें अलग-अलग स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा इस आयोजन का उद्देश्य केवल बच्चों की कला प्रतिभा को सामने लाना नहीं, बल्कि उन्हें जिम कॉर्बेट के जीवन और उनके संरक्षण के नजरिए से भी परिचित कराना है.

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कागज पर रंगों के माध्यम से कार्बेट को किया जीवंत (फोटो सोर्स: दीप रजवार, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर)

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