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कुत्तों के हमले में चीतल की मौत, गंगरेल-मरादेव के बीच घायल हालत में मिला वन्यप्राणी, इलाज के दौरान तोड़ा दम

धमतरी के गंगरेल मरादेव के बीच वन्यप्राणी चीतल पर कुत्तों ने किया अटैक, घायल हालत में तड़पता रहा

Chital Dies Stray Dog Attack
कुत्तों के हमले में चीतल की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 10, 2026 at 8:56 PM IST

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धमतरी: जिले के गंगरेल और मरादेव के बीच एक दर्दनाक घटना में वन्यप्राणी चीतल आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो गया. कुत्तों के झुंड ने चीतल पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना से क्षेत्र में वन्यप्राणियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

पैर के पास किया कुत्तों ने अटैक

जानकारी के अनुसार कुत्तों ने चीतल के पिछले हिस्से पर हमला किया था. उसके पीछे के पैर के जांघ के पास गहरे घाव हो गए थे, जिससे काफी खून बहा और वह चलने-फिरने में असमर्थ हो गया. घायल अवस्था में चीतल काफी देर तक तड़पता रहा. सुबह ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी.

5-7 साल का था चीतल

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल चीतल का रेस्क्यू कर उसे उपचार के लिए पशु चिकित्सालय लाया गया. पशु चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन गंभीर चोटों और अधिक कमजोरी के कारण उसे बचाया नहीं जा सका. इलाज के दौरान चीतल ने दम तोड़ दिया. मृत चीतल नर था और उसकी उम्र लगभग 6 से 7 वर्ष बताई जा रही है.

वन विभाग द्वारा लगातार वन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जा रही है. लोगों से भी अपील है कि यदि कोई वन्यप्राणी घायल या भटका हुआ दिखाई दे तो उसे घेरने या परेशान करने की बजाय तत्काल वन विभाग को सूचना दें. वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए आम लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है.- डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव

पानी की तलाश में आबादी वाले इलाके में पहुंच रहे

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन दिनों भीषण गर्मी और जंगलों में जल स्रोत सूखने की वजह से वन्यप्राणी भोजन और पानी की तलाश में आबादी वाले इलाकों की ओर पहुंच रहे हैं. इसी दौरान वे आवारा कुत्तों, सड़क हादसों और अन्य खतरों का शिकार हो रहे हैं. लगातार बढ़ती ऐसी घटनाएं वन्यजीव संरक्षण के लिए चिंता का विषय बनती जा रही हैं.

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