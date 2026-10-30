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25 साल की कानूनी लड़ाई के बाद हिमाचल के हाथ लगा 'वाइल्ड फ्लावर हॉल', अब 2000 करोड़ की होगी आमदनी

वाइल्ड फ्लावर हॉल ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल में करीब 25 साल तक कानूनी विवाद में उलझी शिमला की बेशकीमती पर्यटन संपत्ति वाइल्ड फ्लावर हॉल आखिरकार हिमाचल सरकार के लिए कमाई का बड़ा जरिया बनने जा रही है. लंबे कानूनी संघर्ष के बाद होटल पर दोबारा पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण हासिल करने वाली प्रदेश सरकार ने अब इसके संचालन एवं प्रबंधन के लिए ऐसी बोली हासिल की है, जिसने देशभर में नया रिकॉर्ड बना दिया है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के संचालन एवं प्रबंधन के लिए लाइसेंस अधिकार प्रदान करने की प्रतिस्पर्धात्मक ई-नीलामी सफलतापूर्वक पूरी कर ली. होटल के वार्षिक सकल राजस्व का 47.1 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकार को मिलेगा. इसे लेन-देन में भारत में अब तक की सर्वाधिक राजस्व हिस्सेदारी वाली बोली बताया गया है. यानी जिस संपत्ति को लेकर प्रदेश सरकार ने करीब ढाई दशक तक कानूनी लड़ाई लड़ी, वही अब राज्य के खजाने को हर महीने करोड़ों रुपये की आमदनी देगी.