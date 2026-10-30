25 साल की कानूनी लड़ाई के बाद हिमाचल के हाथ लगा 'वाइल्ड फ्लावर हॉल', अब 2000 करोड़ की होगी आमदनी
वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के संचालन के लिए हिमाचल सरकार ने ई-नीलामी पूरी की. सरकार को इससे वार्षिक सकल राजस्व का 47.1% हिस्सा प्राप्त होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 7:40 PM IST
शिमला: हिमाचल में करीब 25 साल तक कानूनी विवाद में उलझी शिमला की बेशकीमती पर्यटन संपत्ति वाइल्ड फ्लावर हॉल आखिरकार हिमाचल सरकार के लिए कमाई का बड़ा जरिया बनने जा रही है. लंबे कानूनी संघर्ष के बाद होटल पर दोबारा पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण हासिल करने वाली प्रदेश सरकार ने अब इसके संचालन एवं प्रबंधन के लिए ऐसी बोली हासिल की है, जिसने देशभर में नया रिकॉर्ड बना दिया है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के संचालन एवं प्रबंधन के लिए लाइसेंस अधिकार प्रदान करने की प्रतिस्पर्धात्मक ई-नीलामी सफलतापूर्वक पूरी कर ली. होटल के वार्षिक सकल राजस्व का 47.1 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकार को मिलेगा. इसे लेन-देन में भारत में अब तक की सर्वाधिक राजस्व हिस्सेदारी वाली बोली बताया गया है. यानी जिस संपत्ति को लेकर प्रदेश सरकार ने करीब ढाई दशक तक कानूनी लड़ाई लड़ी, वही अब राज्य के खजाने को हर महीने करोड़ों रुपये की आमदनी देगी.
हर महीने मिलेंगे करीब तीन करोड़ रुपये
35 वर्षों की लाइसेंस अवधि के दौरान प्रदेश सरकार को प्रतिमाह लगभग तीन करोड़ रुपये राजस्व मिलने का अनुमान है. इसमें हर साल तीन प्रतिशत की वृद्धि होगी. इस पूरी अवधि में सरकार को करीब 2000 करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है. इसके अलावा 48 करोड़ रुपये की अग्रिम लाइसेंस फीस भी मिलेगी. होटल की संपत्ति में कम से कम 50 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता भी सुनिश्चित की गई है.
400 करोड़ नकद राशि भी मिली
वाइल्ड फ्लावर हॉल को लेकर प्रदेश सरकार और संबंधित पक्षों के बीच करीब 25 वर्षों तक कानूनी विवाद चला. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही के बाद होटल की संपत्ति प्रदेश सरकार को वापस मिली. इसके साथ ही सरकार ने होटल की भूमि, भवन, संयुक्त उद्यम कंपनी और उससे जुड़ी परिसंपत्तियों एवं अधिकारों पर पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण हासिल किया. इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार को करीब 400 करोड़ रुपये की नकद राशि भी प्राप्त हुई है.
होटल की संपत्ति पर सरकार का ही रहेगा मालिकाना हक
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि होटल के संचालन और प्रबंधन के अधिकार लाइसेंस व्यवस्था के तहत दिए जाएंगे, जबकि होटल और उससे संबंधित मूल परिसंपत्तियों का पूर्ण स्वामित्व प्रदेश सरकार के पास ही रहेगा. प्रतिस्पर्धात्मक और पारदर्शी ई-नीलामी के जरिए होटल की आर्थिक क्षमता का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है. इससे न केवल प्रदेश को नियमित राजस्व मिलेगा, बल्कि विश्वस्तरीय पर्यटन अधोसंरचना को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
हिमाचल के हितों से समझौता नहीं करेगी सरकार: सुक्खू
सीएम सुक्खू ने कहा कि 'प्रदेश सरकार राज्य और यहां के लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी. वाइल्ड फ्लावर हॉल को प्रदेश सरकार के नियंत्रण में वापस लाना, रिकॉर्ड राजस्व हिस्सेदारी की बोली हासिल करना और दीर्घकालिक वित्तीय लाभ सुनिश्चित करना सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है. इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग देने वाले परामर्शदाताओं और कानूनी टीमों के प्रयासों की सराहना की.'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक महत्वपूर्ण परियोजना और सार्वजनिक संपत्ति में हिमाचल के वैध अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. करीब 25 वर्षों से चले आ रहे कानूनी विवाद का समाधान प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है. सरकार ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना और जेएसडब्ल्यू से जुड़े मामलों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भी प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं. भविष्य में भी सरकार पारदर्शी और जवाबदेह कार्यप्रणाली अपनाते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश के संसाधनों और संपत्तियों का उपयोग जनता के सर्वोत्तम हित में हो.
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