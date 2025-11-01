ETV Bharat / state

शहर पर टूटा जंगली बंदरों का कहर, वन विभाग ने चलाया विशेष अभियान

देवघर: बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर इन दिनों जंगली बंदरों के आतंक से दहशत में है. कभी सड़क पर आवारा सांड और कुत्ते लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं. अब बंदरों का झुंड लोगों के सिरदर्द का कारण बन गया है.

पिछले एक सप्ताह में दो जंगली बंदरों ने शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. यहां तक कि बाबा मंदिर परिसर जैसे पवित्र स्थल पर भी इन बंदरों का आतंक देखने को मिला.

वन विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की, जिसने अलग-अलग इलाकों में बंदरों की तलाश कर उन्हें पकड़ने का अभियान चलाया. देवघर के जिला वन पदाधिकारी अभिषेक भूषण ने बताया कि ये बंदर अपने समूह से बिछड़कर शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पहुंच गए. वन विभाग की सतर्कता से दोनों बंदरों को काबू में लेकर निगरानी के बाद जंगल में छोड़ दिया गया.

उन्होंने कहा कि विभाग ने जंगली जानवरों से लोगों की सुरक्षा के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम तुरंत सक्रिय होती है. इस टीम में मंकी कैचर और स्नेक कैचर जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं, जो इन जंगली जीवों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में वापस छोड़ने का काम करते हैं.

डीएफओ अभिषेक भूषण ने बताया कि देवघर में मंदिरों की अधिकता और प्रसाद की सुगंध के कारण बंदर अक्सर इन धार्मिक स्थलों की ओर आकर्षित होते हैं. आने वाले दिनों में वन विभाग ऐसी टीमों को और सशक्त करेगा ताकि किसी भी जंगली जीव की वजह से आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे.