शहर पर टूटा जंगली बंदरों का कहर, वन विभाग ने चलाया विशेष अभियान
देवघर के शहरी इलाके में जंगली बंदरों का आतंक है.
Published : November 1, 2025 at 10:53 PM IST
देवघर: बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर इन दिनों जंगली बंदरों के आतंक से दहशत में है. कभी सड़क पर आवारा सांड और कुत्ते लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं. अब बंदरों का झुंड लोगों के सिरदर्द का कारण बन गया है.
पिछले एक सप्ताह में दो जंगली बंदरों ने शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. यहां तक कि बाबा मंदिर परिसर जैसे पवित्र स्थल पर भी इन बंदरों का आतंक देखने को मिला.
वन विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की, जिसने अलग-अलग इलाकों में बंदरों की तलाश कर उन्हें पकड़ने का अभियान चलाया. देवघर के जिला वन पदाधिकारी अभिषेक भूषण ने बताया कि ये बंदर अपने समूह से बिछड़कर शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पहुंच गए. वन विभाग की सतर्कता से दोनों बंदरों को काबू में लेकर निगरानी के बाद जंगल में छोड़ दिया गया.
उन्होंने कहा कि विभाग ने जंगली जानवरों से लोगों की सुरक्षा के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम तुरंत सक्रिय होती है. इस टीम में मंकी कैचर और स्नेक कैचर जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं, जो इन जंगली जीवों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में वापस छोड़ने का काम करते हैं.
डीएफओ अभिषेक भूषण ने बताया कि देवघर में मंदिरों की अधिकता और प्रसाद की सुगंध के कारण बंदर अक्सर इन धार्मिक स्थलों की ओर आकर्षित होते हैं. आने वाले दिनों में वन विभाग ऐसी टीमों को और सशक्त करेगा ताकि किसी भी जंगली जीव की वजह से आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे.
देवघर शहर के चारों ओर फैले पहाड़ और घने वृक्षों से घिरे जंगल बंदरों के लिए प्राकृतिक आवास हैं. लेकिन जैसे-जैसे शहर का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे ये जंगली जीव इंसानी बस्तियों में प्रवेश करने लगे हैं. फिलहाल दो जंगली बंदरों को पकड़कर वन विभाग ने राहत की सांस ली है, मगर आने वाले समय में यह समस्या देवघर के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है.
इसे भी पढे़ं- चतरा में पागल बंदर का आतंक, 24 से अधिक लोगों को बनाया शिकार, कई पहुंचे अस्पताल
इसे भी पढे़ं- त्रिकुट पहाड़ रोपवे बंद होने से इंसान ही नहीं बंदर भी परेशान, भूख प्यास से हो रहे बेहाल
इसे भी पढे़ं- इंसान और जानवर का अनोखा प्रेमः शव को घंटों देखता रहा लंगूर, अंतिम यात्रा में भी हुआ शामिल