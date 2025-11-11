ETV Bharat / state

बोकारो के गोमिया में जंगली हाथियों का तांडव, दो युवकों को कुचलकर मार डाला

बोकारो के गोमिया प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड. ( फोटो-ईटीवी भारत )

बोकारो: जिले के गोमिया प्रखंड की तिलैया पंचायत में सोमवार की रात जंगली हाथियों ने जमकर तांडव मचाया. हाथियों ने दो युवकों को कुचलकर मार डाला. दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

कैसे हुई घटना

ग्रामीणों के अनुसार सोमवार रात लगभग 8:30 बजे आधा दर्जन से ज्यादा लोग तिलैया रेलवे गेट के समीप अपने-अपने घर लौटने की तैयारी में थे. इसी दौरान अचानक पास के जंगल से 30-35 जंगली हाथियों के झुंड ने उनपर हमला कर दिया. कुछ लोगों ने जैसे-तैसे भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन तिलैया गांव निवासी प्रकाश कुमार महतो और चरकू महतो भाग नहीं पाए और हाथियों के झुंड ने उन्हें पटक-पटक कर कुचल दिया. जिससे दोनों की मौत मौके पर ही हो गई.

ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की

ग्रामीणों की सूचना पर जगेश्वर बिहार थाना पुलिस देर रात तिलैया गांव पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जगेश्वर बिहार थाना ले गई. वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम से ग्रामीणों ने हाथियों के झुंड को जल्द से जल्द गांव से दूर खदेड़ने की मांग की. साथ ही ग्रामीणों ने वन विभाग से मृतकों के परिजनों को तत्काल मुआवजे देने की भी मांग की.

डीएफओ ने की सचेत रहने की अपील