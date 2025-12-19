ETV Bharat / state

रामगढ़ में जंगली हाथियों का हमला, दो लोगों को कुचलकर मार डाला

रामगढ़: जिले में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक चरम पर है. पिछले तीन दिनों में हाथियों ने 6 लोगों पर हमला किया था, जिसमें चार लोगों की मौत मंगलवार को हुई थी. वहीं एक बार फिर शुक्रवार को जिले के दो अलग-अलग वन क्षेत्रों में हाथियों ने दो लोगों को कुचलकर मार डाला.

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 4:00 बजे कुजू वन क्षेत्र के करमा (सुगिया) प्रोजेक्ट के पीट ऑफिस के सामने कोयला चुनने गए सुगिया गांव निवासी लोकनाथ मुंडा (40) को जंगली हाथी ने मार डाला. वहीं दूसरी घटना रामगढ़ वन क्षेत्र में हुई है. जिसमें कुंदरू सरैया ईंट भट्ठे में काम कर रही महिला मजदूर काजल देवी (32) पर भी हाथियों ने हमला कर दिया. जिसमें महिला की मौत हो गई है. साथ ही हाथियों ने दर्जनों ग्रामीणों की फसल, बाउंड्री और घरों को नुकसान पहुंचाया है. वहीं हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत है.

झुंड में शामिल हैं 42 हाथी

आपको बता दें कि रामगढ़ जिले में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है. जिले के कुज्जू, वेस्ट बोकारो और रामगढ़ थाना क्षेत्र में जंगली हाथी विचरण कर रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार झुंड में 42 हाथी हैं, जो अलग-अलग जगह पर शहरी इलाकों में घुसकर जान-माल के साथ-साथ घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

वन विभाग हाथियों को खदेड़ने में विफल

हाथियों को सुरक्षित वन क्षेत्र भेजने में रामगढ़ वन विभाग की टीम विफल साबित हो रही है. पिछले मंगलवार को एक ही दिन में हाथियों ने शाम से लेकर रात तक चार लोगों को कुचलकर मार डाला था. जिसमें दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल थीं.

