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किशनगंज में जंगली हाथियों का आतंक, सीमा क्षेत्र के गांवों में फसल बर्बाद, ग्रामीणों में दहशत

किशनगंज: बिहार के किशनगंज जिले में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत आमडांगी सहित कई गांवों में जंगली हाथियों के झुंड ने देर रात मध्यरात्रि से जमकर उत्पात मचाया. लगभग 10-12 हाथियों के झुंड ने गांवों में घुसकर खेतों में लगी मक्का, केला और सब्जी की फसलों को रौंदकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया.

शोर-मशाल से भी नहीं भागे हाथी: ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के झुंड के आने से पूरा इलाका दहशत में रहा. शोर मचाने और मशाल जलाने के बावजूद हाथी काफी देर तक गांव में डटे रहे. आमडांगी, धनतोला, गंधर्वडांगा समेत कई सीमावर्ती गांवों के किसान फसल बर्बादी से बेहद परेशान हैं. ग्रामीणों ने बताया कि हर साल हाथियों का यह झुंड आकर महीनों की मेहनत को नष्ट कर देता है. अब घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है.

जंगली हाथियों का वीडियो (ETV Bharat)

"देर रात करीब 10-12 हाथियों का झुंड गांव में घुस आया. शोर मचाने और मशाल जलाने पर भी हाथी काफी देर तक गांव में डटे रहे. दहशत के कारण ग्रामीणों ने पूरी रात जागकर गुजारी."-ग्रामीण

उचित मुआवजा और स्थायी समाधान की मांग: पीड़ित किसानों ने वन विभाग और जिला प्रशासन से हाथियों को आबादी वाले क्षेत्र से दूर भगाने और फसल नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में लगातार हाथियों का आतंक बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा और नाराजगी है.