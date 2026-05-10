किशनगंज में जंगली हाथियों का आतंक, सीमा क्षेत्र के गांवों में फसल बर्बाद, ग्रामीणों में दहशत
किशनगंज में इंडो-नेपाल बॉर्डर सहित सीमावर्ती कई गांवों में जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है. कई एकड़ फसलें बर्बाद, डर से रातभर जागे ग्रामीण.
Published : May 10, 2026 at 4:07 PM IST
किशनगंज: बिहार के किशनगंज जिले में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत आमडांगी सहित कई गांवों में जंगली हाथियों के झुंड ने देर रात मध्यरात्रि से जमकर उत्पात मचाया. लगभग 10-12 हाथियों के झुंड ने गांवों में घुसकर खेतों में लगी मक्का, केला और सब्जी की फसलों को रौंदकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया.
शोर-मशाल से भी नहीं भागे हाथी: ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के झुंड के आने से पूरा इलाका दहशत में रहा. शोर मचाने और मशाल जलाने के बावजूद हाथी काफी देर तक गांव में डटे रहे. आमडांगी, धनतोला, गंधर्वडांगा समेत कई सीमावर्ती गांवों के किसान फसल बर्बादी से बेहद परेशान हैं. ग्रामीणों ने बताया कि हर साल हाथियों का यह झुंड आकर महीनों की मेहनत को नष्ट कर देता है. अब घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है.
"देर रात करीब 10-12 हाथियों का झुंड गांव में घुस आया. शोर मचाने और मशाल जलाने पर भी हाथी काफी देर तक गांव में डटे रहे. दहशत के कारण ग्रामीणों ने पूरी रात जागकर गुजारी."-ग्रामीण
उचित मुआवजा और स्थायी समाधान की मांग: पीड़ित किसानों ने वन विभाग और जिला प्रशासन से हाथियों को आबादी वाले क्षेत्र से दूर भगाने और फसल नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में लगातार हाथियों का आतंक बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा और नाराजगी है.
वन विभाग सक्रिय, मुआवजे का आश्वासन: वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है. विभाग के अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि विभाग ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए लगातार कार्यरत है. उन्होंने कहा कि जल्द ही पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा. अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं.
सीमा क्षेत्र में उपाय नाकाफी: बॉर्डर इलाके के गांवों में जंगली हाथियों के लगातार उत्पात को देखते हुए वन विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक फेंसिंग, सेंसर वायर, एनाउंसर आदि सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं. हालांकि ये प्रयास अभी नाकाफी साबित हो रहे हैं. हाथी बार-बार गांवों में घुसकर फसलें नष्ट कर रहे हैं.
हर साल हाथियों का आतंक: किशनगंज के सीमावर्ती इलाकों में जंगली हाथियों की समस्या अब हर साल देखने को मिल रही है. हर साल फसल कटाई के मौसम में हाथी झुंड की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि बिना स्थायी उपाय के यह समस्या बनी रहेगी.
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