दरवाजा तोड़ घर में घुस गया जंगली हाथी, कमरे में रखा अनाज कर गया चट

बोकारो में घर के दरवाजे को तोड़ता हाथी. ( फोटो- जिला वन विभाग )

बोकारो: जिला के गोमिया प्रखंड के तुलबुल गांव में शुक्रवार की रात जंगली हाथियों ने जमकर तांडव मचाया. एक हाथी ने एक घर का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर प्रवेश किया और घर के अंदर रखे अनाज को चट कर गया. झुंड में करीब 5 हाथी होने का दावा किया गया है.

घर का दरवाजा तोड़कर घुसा हाथी

वन विभाग की ओर से जारी वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि एक विशालकाय हाथी किस प्रकार से घर का दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर प्रवेश कर गया. गनीमत यह रही कि उस वक्त घर के लोग सतर्क थे और वक्त रहते सभी घर की छत के ऊपर चले गए थे, अन्यथा किसी बड़ी अनहोनी से नहीं इनकार किया जा सकता था.

जंगली हाथी का उत्पात, जानकारी देते डीएफओ (सौ. जिला वन विभाग)

वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

गोमियां में इस घटना के बाद वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है. क्षेत्र के तुलबुल गांव के अलावा सटे अन्य जिलों को भी सतर्क रहने की अपील की गई है. इस संबंध में डीएफओ संदीप शिंदे ने कहा है जंगली हाथियों का झुंड फिलहाल लुगू बुरू पहाड़ी पर चढ़ा हुआ है, जिससे तलहटी और आसपास के सभी गांव को हाई अलर्ट पर रखा गया है. इससे प्रभावित होने वाले मुख्य गांव तुलबुल, पिंडरा, टूटी झरना, ललपनिया, चोरगांवा, मोरपा, खाखंडा, नारायण और तिलैया शामिल हैं. इन गांव के ग्रामीणों को विशेष रूप से सतर्क रहने की अपील की गई है.