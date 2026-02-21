ETV Bharat / state

दरवाजा तोड़ घर में घुस गया जंगली हाथी, कमरे में रखा अनाज कर गया चट

बोकारो में जंगली हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत है.

Elephants rampage in Bokaro
बोकारो में घर के दरवाजे को तोड़ता हाथी. (फोटो- जिला वन विभाग)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 21, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: जिला के गोमिया प्रखंड के तुलबुल गांव में शुक्रवार की रात जंगली हाथियों ने जमकर तांडव मचाया. एक हाथी ने एक घर का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर प्रवेश किया और घर के अंदर रखे अनाज को चट कर गया. झुंड में करीब 5 हाथी होने का दावा किया गया है.

घर का दरवाजा तोड़कर घुसा हाथी

वन विभाग की ओर से जारी वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि एक विशालकाय हाथी किस प्रकार से घर का दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर प्रवेश कर गया. गनीमत यह रही कि उस वक्त घर के लोग सतर्क थे और वक्त रहते सभी घर की छत के ऊपर चले गए थे, अन्यथा किसी बड़ी अनहोनी से नहीं इनकार किया जा सकता था.

जंगली हाथी का उत्पात, जानकारी देते डीएफओ (सौ. जिला वन विभाग)

वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

गोमियां में इस घटना के बाद वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है. क्षेत्र के तुलबुल गांव के अलावा सटे अन्य जिलों को भी सतर्क रहने की अपील की गई है. इस संबंध में डीएफओ संदीप शिंदे ने कहा है जंगली हाथियों का झुंड फिलहाल लुगू बुरू पहाड़ी पर चढ़ा हुआ है, जिससे तलहटी और आसपास के सभी गांव को हाई अलर्ट पर रखा गया है. इससे प्रभावित होने वाले मुख्य गांव तुलबुल, पिंडरा, टूटी झरना, ललपनिया, चोरगांवा, मोरपा, खाखंडा, नारायण और तिलैया शामिल हैं. इन गांव के ग्रामीणों को विशेष रूप से सतर्क रहने की अपील की गई है.

Elephants rampage in Bokaro
घर के दरवाजे को तोड़कर कमरे में प्रवेश करता हाथी. (फोटो- जिला वन विभाग)

लोगों से सतर्क रहने की अपील

डीएफओ ने लोगों से घरों के अंदर रहने और शाम और रात के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है. वन विभाग की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है. डीएफओ ने कहा कि पिछले 1 महीने में हाथियों के हमले से कुछ लोगों की मौत भी हुई है. घटना के बाद जिला प्रशासन के द्वारा कुछ सुरक्षित स्थानों को चिन्हित किया गया है. अगर किन्हीं के पास रहने की सही व्यवस्था या पक्का मकान नहीं है तो वैसे लोग वहां जाकर रह सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

बिहार से पलामू में घुसा जंगली हाथी, वन विभाग में जारी किया अलर्ट

बोकारो में गजराज का तांडव, दो दिन में एक मासूम सहित पांच लोगों को कुचला, गांव में दहशत

बोकारो में जंगली हाथियों का आतंक, तीन बुजुर्गों को कुचल कर मार डाला

TAGGED:

जंगली हाथियों का आतंक
BOKARO
ELEPHANT ENTERED IN HOUSE
WILD ELEPHANTS IN JHARKHAND
WILD ELEPHANTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.