गुमला में 18 जंगली हाथियों की दस्तक, दहशत में ग्रामीण, फसलों को नुकसान की आशंका

गुमला के सुपा गांव में 18 जंगली हाथियों के आने से ग्रामीण दहशत में हैं. वन विभाग ने शांति बनाए रखने की अपील की है.

wild elephants entered Supa village
डेरा जमाए हुए हाथियों का झुंड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 21, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
गुमला: जिले के भरनो प्रखंड के तरंगिणी नदी टोली होते हुए 18 जंगली हाथी सुपा गांव में प्रवेश कर चुके हैं. हाथियों के प्रवेश के साथ ही ग्रामीण काफी भयभीत हैं. ग्रामीणों के अनुसार, हाथियों का झुंड सुपा गांव के पास आ चुका है. इसके साथ ही हाथियों के झुंड को क्षेत्र से खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम भी पहुंच गई है.

फसलों के नुकसान की वन विभाग करेगा भरपाई

वन विभाग के प्रभारी वनपाल राकेश कुमार मिश्रा ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जंगली हाथी के समीप ना जाएं और उनके साथ छेड़छाड़ ना करें. हाथी के उग्र होने पर जानमाल की क्षति हो सकती है. वन विभाग लगातार ग्रामीणों को दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है. हाथी द्वारा क्षति किए जाने पर उसकी भरपाई वन विभाग द्वारा किए जाने का आश्वासन ग्रामीणों को मिला है.

जानकारी देते प्रभारी वनपाल राकेश कुमार मिश्रा (Etv Bharat)

हाथियों को देखने लगा ग्रामीणों का हुजूम

दरअसल, 18 हाथियों का झुंड लोहरदगा जिले से गुमला जिले के भरनो प्रखंड क्षेत्र में आ चुका है. इधर, धान कटनी का समय होने के कारण आसपास के किसान काफी चिंतित हैं. फिलहाल हाथियों का झुंड मोरगांव मैदान के पीछे डेरा जमाए हुए हैं, यहां हाथियों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है. स्कूली बच्चे भी हाथी के झुंड को देखने पहुंचे हैं. हाथियों के आने की सूचना पर भरनो थाना प्रभारी कंचन प्रजापति भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं.

WILD ELEPHANTS
मोरगांव मैदान के पीछे हाथियों का झुंड (Etv bharat)

पिछले साल भी आये थे हाथी

बता दें, कि भरनो क्षेत्र में पिछले साल भी जंगली हाथियों का झुंड आया था. उनके यहां आने से जानमाल की छती हुई थी, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से टॉर्च मशाल और पटाखे बांटने की मांग की है. ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के आने से गांव में भय का माहौल है और जंगली हाथी, रात में ज्यादा उग्र हो जाते हैं. ऐसे में ग्रामीणों को रातभर जागकर अपने परिवार की सुरक्षा करनी पड़ेगी.

WILD ELEPHANTS
विचरण के दौरान हाथियों का झुंड (Etv bharat)

