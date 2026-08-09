गांव की ओर बढ़े गजराज, दहशत में ग्रामीण, धान की फसल बचाने के लिए रातभर देते रहे पहरा
रांची के बेड़ो में जंगली हाथियों की एंट्री से ग्रामीणों में दहशत है. वहीं वन विभाग की टीम अलर्ट है.
Published : August 9, 2026 at 1:45 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के बेड़ो इलाके में जंगल से भटक कर दो विशालकाय हाथी कैरो गांव में प्रवेश कर गए. शनिवार की देर रात तक दोनों ही हाथी गांव के आसपास ही जमे रहे. इस वजह से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है. ग्रामीण अपने धान की फसल को लेकर खासे चिंतित हैं.
दो हाथी घूम रहे गांव में
रांची के बेड़ो प्रखंड के कैरो गांव में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जंगल से निकलकर दो जंगली हाथी गांव के करीब पहुंच गए. दोनों हाथी दिनभर पारस डैम के समीप जंगल किनारे और गांव के आसपास विचरण करते रहे. हाथियों के गांव में पहुंचने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और मशाल के सहारे हाथियों को खेत की तरफ से भगाने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन हाथी नहीं हटे.
हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. वहीं खेतों में लगी धान की फसल को लेकर किसानों की चिंता भी बढ़ गई. ग्रामीणों को आशंका है कि यदि हाथियों का झुंड खेत की तरफ आया तो खेतों में लगी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंच सकता है.
सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम
दूसरी तरफ मामले की जानकारी मिलते ही पंचायत के मुखिया रमेश उरांव ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी. जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मी हाथी भगाओ दस्ते के साथ कैरो गांव पहुंचे. टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी.वन विभाग की ओर से लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार ग्रामीणों से हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है. पुलिसकर्मियों ने भी ग्रामीणों को हाथियों के करीब जाने मना किया है.
रात को जंगल की ओर खदेड़ा
वन विभाग के कर्मियों और हाथी भगाओ दस्ते की टीम शनिवार को दिनभर दोनों हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखा. शाम होते ही टीम ने रणनीति के तहत पटाखे और मशाल जलाकर हाथियों को कैरो गांव से दूर खदेड़ना शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद दोनों हाथियों को सिंगर सरई गांव की ओर जंगल की ओर भेजा गया. हाथियों के जंगल की ओर चले जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. हालांकि, हाथियों के दोबारा गांव की ओर लौटने की आशंका को देखते हुए ग्रामीण रातभर सतर्क रहे और गांव के आसपास पहरा देते रहे.
वन विभाग ने ग्रामीणों को किया सतर्क
वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों की मौजूदगी की स्थिति में भीड़ न लगाएं और किसी भी परिस्थिति में हाथियों के करीब जाकर उन्हें भगाने या परेशान करने की कोशिश न करें. ग्रामीणों से हाथियों की गतिविधि की सूचना तत्काल वन विभाग को देने को कहा गया है.हाथियों की निगरानी में वनपाल रवि, वनरक्षी सुभाष प्रमाणिक, इंद्रजीत, राहुल, दीपक, मुकेश और आनंद भगत समेत वन विभाग के अन्य कर्मी जुटे रहे.
वन विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, ताकि वे दोबारा आबादी वाले इलाके में प्रवेश न करें और ग्रामीणों के साथ-साथ खेतों में लगी फसल को भी सुरक्षित रखा जा सके. वनपाल रवि ने बताया कि अभी भी हाथी गांव के पास स्थित जंगल में ही डेरा डाले हुए हैं. हाथियों पर लगातार नजर रखी जा रही है.
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