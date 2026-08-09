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गांव की ओर बढ़े गजराज, दहशत में ग्रामीण, धान की फसल बचाने के लिए रातभर देते रहे पहरा

हाथियों को मशाल के सहारे भगाने की कोशिश में जुटे ग्रामीण. ( फोटो-ईटीवी भारत )