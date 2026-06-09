ETV Bharat / state

धनबाद के टुंडी में जंगली हाथियों का उत्पात, दो घरों को किया ध्वस्त, चट कर गए अनाज

धनबाद में हाथियों ने उत्पात मचाया है. हाथियों ने आबादी वाले इलाके में प्रवेश कर दो घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है.

Wild elephants in Dhanbad
धनबाद में हाथी द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया घर. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 9, 2026 at 4:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: जिले के टुंडी प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले करीब 15 दिनों से टुंडी पहाड़ पर डेरा जमाए लगभग 35 हाथियों का झुंड अब लगातार रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है. ताजा घटना में हाथियों ने दो घरों को नुकसान पहुंचाया है और घरों में रखा अनाज भी चट कर गए. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

पर्वतपुर और बसहा गांव में हाथियों ने मचाया तांडव

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की देर रात भोजन की तलाश में पहाड़ से उतरकर हाथियों का झुंड पर्वतपुर और बसहा गांव पहुंच गया. हाथियों की चिंघाड़ और पेड़ों के टूटने की आवाज सुनकर ग्रामीणों की नींद खुल गई. घरों से बाहर निकलते ही लोगों की नजर विशाल हाथियों के झुंड पर पड़ी, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे. इसी दौरान हाथियों ने पर्वतपुर निवासी महालाल किस्कू और सुनील हेंब्रम के मिट्टी के घरों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. घर के अंदर मौजूद लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई.

जानकारी देते ग्रामीण और वन विभाग के कर्मी के बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घरों को किया क्षतिग्रस्त, चट कर गए अनाज

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बड़े हाथियों ने घरों की दीवारें और ढांचे को तोड़ दिया, जबकि झुंड में शामिल छोटे हाथी घरों के भीतर घुस गए और घर के अंदर रखे धान, गेहूं और अन्य खाद्यान्न देखते ही देखते चट कर गए. एक ही रात में घर और अनाज दोनों का नुकसान होने से प्रभावित परिवारों के सामने रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है.

Wild elephants in Dhanbad
क्षतिग्रस्त घर और हाथी प्रभावित ग्रामीण. (फोटो-ईटीवी भारत)

मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम

इधर, घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वनकर्मियों ने मशाल, ढोल-नगाड़े और पटाखों की मदद से हाथियों को आबादी से दूर नवतार पहाड़ की ओर खदेड़ा. काफी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को गांव से बाहर निकालने में सफलता मिली.वन विभाग के अनुसार झुंड में करीब 35 हाथी शामिल हैं, जो पिछले 15 दिनों से टुंडी पहाड़ क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं. विभाग ने पहले ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी थी, लेकिन भोजन की तलाश में हाथी अचानक गांव में घुस आए और भारी नुकसान पहुंचाया है.

Wild elephants in Dhanbad
धनबाद में हाथी द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया घर और प्रभावित परिवार. (फोटो-ईटीवी भारत)

ग्रामीणों में दहशत

लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से टुंडी पहाड़ से सटे गांवों के लोगों में दहशत का माहौल है. शाम होते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं और रात भर हाथियों के आने की आशंका में जागकर पहरा देने को मजबूर हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से हाथियों के स्थायी प्रबंधन, पर्याप्त मुआवजा और सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में जान-माल के नुकसान को रोका जा सके.

ये भी पढ़ें-

24 घंटे में हाथी ने दो महिलाओं को मार डाला, दहशत में गुजर रही रात

गिरिडीह के सरिया में झुंड से भटके हाथी का कहर, चपेट में आने से छात्र की मौत

झारखंड में बनेगा देश का पहला ह्यूमन एलीफैंट कनफ्लिक्ट रिसर्च सेंटर, हाथी-मानव संघर्ष रोकने का निकाला जाएगा समाधान

TAGGED:

धनबाद में हाथियों ने उत्पात मचाया
WILD ELEPHANTS DAMAGED TWO HOUSES
WILD ELEPHANTS IN DHANBAD
RAMPAGE BY ELEPHANTS
WILD ELEPHANTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.