हरिद्वार में हाथियों का उत्पात, कॉलोनी में घुसकर घर की दीवार तोड़ी, खेतों में फसलों को रौंदा
जंगली हाथियों ने हरिद्वार के अलग-अलग इलाकों में उत्पात मचाया. कहीं दीवार तोड़ी तो कही खेतों में फसलें रौंदी.
हरिद्वार: आबादी वाले इलाकों में जंगली हाथियों के घुसने का सिलसिला जारी है. अब ये हाथी लोगों के घर मकान, वाहन और यहां तक कि खेतों को भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं. बिल्केश्वर कॉलोनी में घुसे जंगली हाथियों ने एक मकान की दीवार गिरा दी. साथ ही एक बाइक को हाथियों ने रौंद डाला. वहीं जगजीतपुर क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और सड़क मार्गों पर अफरातफरी का माहौल बना दिया.
हरिद्वार के अलग-अलग इलाकों में इन दिनों हाथियों के आतंक से लोगों में गहरा आक्रोश है. लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जिम्मेदार विभाग इन हाथियों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं. राजाजी टाइगर रिजर्व हो या फिर वन विभाग, दोनों ही विभाग इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं कर पा रहे हैं.
रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि हाथियों को आबादी में घुसने से रोकने के लिए गश्ती दल को अलर्ट मोड पर रखा गया है. जैसे ही हाथी, आबादी में घुसते हैं, उन्हें टीम द्वारा जंगल में खदेड़ दिया जाता है. इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि हाथियों को देखकर भीड़ न जुटाए. उनकी फोटो वीडियो न बनाएं और दूरी बनाए रखें. आबादी में वन्यजीव दिखाई देते ही वन विभाग को सूचना दी जाए.
गौर है कि बीती रात ग्राम जगजीतपुर में हाथियों का झुंड खेतों में घुस आया. पहले तो इन हाथियों ने लक्सर हरिद्वार मार्ग पर अफरा तफरी मचाई और फिर किसानों की फसलें रौंद डाली. फसलों को रौंदते हुए हाथियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जगजीतपुर क्षेत्र में तो रोजाना हाथी आबादी में आते हैं और इनकी वीडियो वायरल होना आम बात हो गई है.
ग्रामीणों का कहना है कि देर रात खेतों में मौजूद गन्ना और धान की फसल को झुंड ने बर्बाद कर दिया. लोगों ने बताया कि हाथी लगातार रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे रात में खेतों की रखवाली करना खतरे से खाली नहीं रहा. ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.
बिल्केश्वर कॉलोनी में तोड़फोड़, लोग नींद से जागे: बिल्केश्वर कॉलोनी में भी देर रात हाथियों ने घुसकर घरों के आसपास तोड़फोड़ कर दी. घरों के बाहर खड़े वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए और जंगल से सटे एक घर की तो सुरक्षा दीवार ही तहस नहस कर दी. अचानक शोर सुनकर लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए.
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने न तो सुरक्षा फेंसिंग की है और न ही रात्रि गश्त बढ़ाई है. लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भयावह हो सकती है.
राजा गार्डन की वसुंधरा एंक्लेव में तोड़ी थी कार: तीन पहले ही एक जंगली हाथी राजा गार्डन की वसुंधरा एंक्लेव कॉलोनी में घुस आया था. हाथी ने गली में खड़ी एक कार पर गुस्सा उतारा और टक्कर मारकर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया था. यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी. बावजूद इसके हाथियों को रोक पाना जिम्मेदार विभाग के लिए कड़ी चुनौती साबित हो रहा है.
