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धनबाद में जंगली हाथियों का आतंक! शिक्षक को कुचलकर मार डाला, ग्रामीणों में आक्रोश

घटनास्थल पर मौजूद लोग ( ETV BHARAT )

धनबाद: टुंडी क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बना हुआ है. सोमवार देर रात हाथियों के झुंड ने गुलियाडीह गांव में एक सहायक शिक्षक को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान नया प्राथमिक विद्यालय गुलियाडीह में कार्यरत सहायक अध्यापक गिरजा मुरमू के रूप में हुई है. घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.