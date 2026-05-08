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नवादा में जंगली हाथियों का कहर, घरों में घुसकर अनाज किया बर्बाद

नवादा के माधोपुर में जंगली हाथियों का आतंक, गुरुवार रात झुंड ने कई घरों में तोड़फोड़ कर अनाज बर्बाद किया. एक महीने में चौथा हमला.

Elephants Attack in Nawada
नवादा में जंगली हाथी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2026 at 4:51 PM IST

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नवादा: बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माधोपुर गांव में गुरुवार रात जंगली हाथियों के एक झुंड ने आतंक मचा दिया. हाथियों ने कई झोपड़ीनुमा घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और घरों में रखे अनाज के भंडार को बर्बाद कर दिया. घटना से ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है और लोग रात भर जागकर सुरक्षा की चिंता में रहे.

एक महीने में चौथा हमला: यह घटना रजौली और गोविंदपुर क्षेत्र में बीते एक महीने के भीतर हाथियों का चौथा हमला है. इससे पहले रजौली के जंगल क्षेत्र में एक व्यक्ति और कौआकोल में युवक सनोज भुइया की हाथियों के हमले में मौत हो चुकी है. लगातार हो रही इन घटनाओं ने पूरे इलाके में दहशत का वातावरण बना दिया है.

नवादा में जंगली हाथी (ETV Bharat)

झोपड़ी बन रहा हाथियों का निशाना: माधोपुर गांव के अधिकांश ग्रामीण झोपड़ीनुमा मकानों में रहते हैं, जहां वे सोते, खाना बनाते और अनाज भी रखते हैं. हाथी इन कमजोर घरों को आसानी से निशाना बना रहे हैं. ग्रामीण जैसे-तैसे मकान दोबारा बनाते हैं, लेकिन हाथी फिर लौटकर उन्हें ध्वस्त कर देते हैं, जिससे रहने और खाने का संकट गहरा गया है.

वन विभाग पर निष्क्रियता का आरोप: ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के बाद अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची. वन विभाग की निष्क्रियता को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है. उन्होंने प्रशासन से तुरंत हाथियों के आतंक से निजात दिलाने, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और नुकसान की भरपाई करने की मांग की है.

चार मौतें, बढ़ता खतरा: शनिवार 2 मई की सुबह भी हाथियों के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई. बीते एक महीने में हाथियों के हमलों से कुल चार लोगों की जान जा चुकी है. इन लगातार हादसों के बाद इलाके में आक्रोश के साथ-साथ भय भी बढ़ता जा रहा है.

प्रशासन से अपील, मांग बढ़ी: ग्रामीण अब प्रशासन और वन विभाग से त्वरित कार्रवाई की अपील कर रहे हैं. उन्होंने हाथियों को जंगलों में वापस भेजने, बाड़बंदी करने और मुआवजे के तुरंत वितरण की मांग उठाई है ताकि और जान-माल की हानि को रोका जा सके.

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MADHOPUR VILLAGE IN NAWADA
ELEPHANTS ATTACK IN MADHOPUR
नवादा में जंगली हाथी
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