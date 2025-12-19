ETV Bharat / state

कोरबा में लोनर हाथी का उत्पात, 48 घंटे के भीतर तीसरे व्यक्ति को कुचला, वन विभाग ट्रेंकुलाइज करने पर कर रहा विचार

बीते 48 घंटे के भीतर इसी लोनर हाथी ने तीन लोगों की जान ले ली है. बुधवार को चैतमा रेंज में एक महिला को मौत की नींद सुलाने के बाद लोनर हाथी गुरुवार को जटगा रेंज के गांव बिंझरा पहुंच गया था. बिंझरा के आश्रित ग्राम चंदनपुर में इसी हाथी ने एक महिला को पटक कर मार डाला. महिला का क्षत विक्षत शव देखकर लोगों का दिल दहल गया.

अपने सामने चमरा सिंह को देखते ही हाथी ने उसे दौड़ाया. चमरा सिंह के पीछे आते हुए हाथी ने महेंद्र सिंह मंझवार को अपनी चपेट में ले लिया, जो बरामदे में बैठकर आग ताप रहा था. हाथी ने महेंद्र को सूंड से उठाकर पटका और पैरों तले कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

कोरबा वन मंडल में बालको रेंज के गैारबरा गांव की शुक्रवार सुबह करीब 5:45 बजे की घटना है. गांव में पिता पुत्र अपने घर के आंगन की परछी में अलाव जलाकर आग ताप रहे थे. पिता चमरा सिंह मंझवार और पुत्र महेंद्र सिंह मंझवार(उम्र 35 वर्ष) ने कुछ आवाज सुनी. जब करीब जाकर देखा तो पता चला कि एक हाथी घर के पीछे धान खा रहा है.

कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में दल से अलग हो चुके एक दंतैल लोनर हाथी ने बीते 48 घंटों के भीतर अलग-अलग इलाकों में तीन लोगों को दर्दनाक मौत दी है. ताजा घटना वन परिक्षेत्र बालको के गौरबोरा गांव की है, जहां घर के आंगन में अलाव ताप रहे एक शख्स पर हाथी ने अचानक हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

हाथी ने 19 दिसंबर की सुबह बालको रेंज में एक व्यक्ति को कुचलकर मार दिया है. परिवार को तत्काल ₹25000 की आर्थिक सहायता दी गई है. मुआवजा प्रकरण तैयार किया जा रहा है. ये वही लोनर हाथी है, जिसने एक-दो दिन पहले भी दो लोगों को कुचला था-प्रेमलता यादव, डीएफओ,कोरबा वनमंडल

हाथी की निगरानी में परेशानी

वन विभाग इस लोनर हाथी की ड्रोन कैमरा से निगरानी कर रहा है. लेकिन जिस क्षेत्र में फिलहाल लोनर हाथी घूम रहा है, वहां घना जंगल है. घने पेड़ होने के कारण ऊपर से हाथी की सटीक निगरानी नहीं हो पा रही है. पेड़ के नीचे से हाथी किस दिशा में गया, यह वन विभाग को पता नहीं चल पा रहा.

यह लोनर हाथी एक वयस्क और आक्रामक नर है. गुरुवार को हाथी बिंझरा गांव के पास डोंगरतराई में नजर आया. फिर शुक्रवार को बालको रेंज के गांव में पहुंचा और एक व्यक्ति को कुचल दिया. इन दोनों लोकेशन के बीच की दूरी करीब 70 किलोमीटर है.

लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा हाथी

यह लोनर हाथी ज्यादा समय तक किसी एक वन मंडल में नहीं रुक रहा है. वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है. सीपत से लेकर धरमजयगढ़, कोरबा, कटघोरा और अन्य वन मंडल में लगातार मूव कर रहा है. पिछले साल भी इस हाथी ने लोगों को दर्दनाक मौत दी थी. एक अनुमान के मुताबिक इस हाथी ने अब तक 10 से 12 लोगों की जान ले ली है.

ट्रेंकुलाइज कर कॉलर आईडी लगाने का विचार

दल से बिछड़ने के बाद हाथी की आक्रामकता बढ़ती जा रही है. वन विभाग के अफसर भी काफी परेशान हैं. यही वजह है कि वन विभाग अब इस हाथी को ट्रेंकुलाइज कर कॉलर आईडी लगाने का भी प्लान बना रहा है.

कोरबा वनमंडल की डीएफओ प्रेमलता यादव ने बताया कि पिछले वर्ष भी इसी हाथी ने दुर्घटनाओं को अंजाम दिया था. जिसके बाद अब ट्रेंकुलाइज करने के दिशा में विचार किया जा रहा है. हालांकि इस दिशा में अनुमति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.

छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात

14 दिसंबर: जनकपुर पार्क परिक्षेत्र में एक नर जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया.हाथी ने गांव में घुसकर एक मकान और एक गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया.

11 दिसंबर: बिलासपुर में हाथी ने खलिहान में सो रही महिला को कुचला, जिससे महिला ने दम तोड़ दिया. 2 लोगों को गंभीर चोटें आईं.

4 दिसंबर: दंतैल हाथी के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हाथी ने गाय, बैल, भैंस और कई बकरियों को भी कुचला.

27 नवंबर: कोरिया के विशुनपुर गांव में हाथी के हमले से युवक की मौत.

14 अक्टूबर: अंबिकापुर में 25 हाथियों के दल ने तबाही मचाई और लालमाटी गांव में सेल्फी ले रहे युवक को मार डाला.

12 अक्टूबर: गरियाबंद के मैनपुर इलाके में एक बीमार हाथी ने पटक पटक कर युवक की जान ले ली.

8 अक्टूबर: कोरबा जिले में करतला वन मंडल के रामपुर गांव में दंतैल हाथी ने एक युवक को पटक पटकर मार डाला.

7 अक्टूबर: भरतपुर वनांचल क्षेत्र के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व पार्क परिक्षेत्र में हाथी ने एक घर में सो रहे परिवार पर हमला कर दिया. हाथी ने महिला को कुचल दिया. महिला की मौके पर ही मौत हो गई. एक बच्चा भी जख्मी हुआ.

5 अक्टूबर: बलरापुर के वाड्रफनगर में हाथी के हमले में चरवाहे की मौत हो गई. चरवाहा मदनपुर के जंगल में मवेशी चराने गया था, उसी दौरान हाथी ने अचानक हमला कर दिया.

24 सितंबर: जशपुर में हाथी के हमले में 1 महिला की मौत, 2 लोग जख्मी हुए. गांव के लोग जंगल में मशरुम चुनने गए, तभी उनका सामना हाथी से हो गया.

21 सिंतबर: कोरबा जिले के कटघोरा वन प्रभाग के तनेरा गांव में हाथी ने एक व्यक्ति को कुचल कर मार डाला.

19 अगस्त: मनेंद्रगढ़ वन मंडल के केल्हारी वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई.

17 अगस्त: सरगुजा जिले में बतौली क्षेत्र की टीरंग पंचायत में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया. इस हमले में बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई. वहीं बुजुर्ग की पत्नी ने भागकर अपनी जान बचाई.

हाथी मानव द्वंद्व

छत्तीसगढ़ के सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर, धमतरी, गरियाबंद हाथी प्रभावित जिले हैं, जहां कई सालों से हाथियों के हमले से ग्रामीण दहशत में हैं.