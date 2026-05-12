बिहार में जंगली हाथियों का आंतक, 60 साल के बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला, 1 महीने में 5वां हमला
नवादा में जंगली हाथियों ने 60 वर्षीय वृद्ध को कुचलकर मार डाला. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पढ़ें
Published : May 12, 2026 at 12:27 PM IST
नवादा: जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के कौआकोल थाना क्षेत्र अंतर्गत बिंदी चक गांव से सामने आया है, जहां मंगलवार तड़के करीब 3 बजे हाथियों के झुंड ने एक 60 वर्षीय वृद्ध को कुचलकर मार डाला. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में दहशत का माहौल है.
जंगली हाथी ने बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला: मृतक की पहचान राजा राम पासवान (60 वर्ष), पिता स्व. लखन पासवान, निवासी बिंदी चक के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वे अपने खेत में बने कमरे में सो रहे थे, जहां मूंग की फसल लगी हुई थी. इसी दौरान हाथियों का झुंड वहां पहुंच गया और उन्हें कुचल दिया.
कपड़ों से की गई शव की पहचान: शव की स्थिति इतनी गंभीर थी कि पहचान करना मुश्किल हो गया, बाद में कपड़ों के आधार पर पहचान की गई. परिजनों के अनुसार, मृतक के तीन बेटों की शादी अभी बाकी है. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. मृतक के भतीजे ने प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है.
एक महीने में 5वां हमला: ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का यह झुंड कौआकोल के पूर्वी इलाके से होते हुए जमुई जिले की सीमा से यहां पहुंचा है. झुंड ने बिंदी चक हनुमान मंदिर के पास कई मकानों को भी क्षतिग्रस्त किया है. गौरतलब है कि रजौली और गोविंदपुर क्षेत्र में बीते एक महीने के भीतर हाथियों का यह पांचवां हमला है.
लोगों में दहशत: लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में भय व्याप्त है और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों ने वन विभाग और जिला प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
इससे पहले 8 मई को रजौली और गोविंदपुर क्षेत्र में हाथियों ने हमला किया था. वहीं इससे पहले रजौली के जंगल क्षेत्र में एक व्यक्ति और कौआकोल में एक युवक सनोज भुइया की हाथियों के हमले में मौत हो चुकी है. हाथियों के हमले में अबतक पांच लोगों की मौत से लोगों में दहशत है.
वन विभाग से अपील: ग्रामीण लगातार प्रशासन और वन विभाग से त्वरित कार्रवाई की अपील कर रहे हैं. उनकी मांग है कि हाथियों को वापस जंगल भेजने के लिए कदम उठाए जाए. साथ ही बाड़बंदी करने और मुआवजे के तुरंत वितरण की मांग की गई है.
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