जंगली हाथी ने अनाज लदे ट्रक को किया हाईजैक, शहरी क्षेत्र में मचाया हड़कंप!

लातेहार के शहरी क्षेत्र में जंगली हाथी खुलेआम भ्रमण कर रहा है. इससे लोगों में दहशत है.

Wild elephant roaming freely in urban area of Letehar
जंगली हाथी ने अनाज के ट्रक को रोका (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 30, 2025 at 5:18 PM IST

4 Min Read
लातेहारः जिला के विभिन्न प्रखंडों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक चरम पर है. गुरुवार को झुंड से भटका हुआ एक जंगली हाथी महुआडांड़ अनुमंडल मुख्यालय इलाके में पहुंच गया.

जंगली हाथी शहरी क्षेत्र में खुलेआम भ्रमण कर रहा है. उसने अनाज लदे एक ट्रक को भी बीच सड़क पर रोक दिया. इधर शहरी क्षेत्र में जंगली हाथी के पहुंचने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. हालांकि वन विभाग की टीम जंगली हाथी को शहरी क्षेत्र से भगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

गुरुवार को अचानक एक जंगली हाथी महुआडांड़ अनुमंडल मुख्यालय के मुख्य सड़क पर आ गया. आबादी वाले इलाके में अचानक हाथी को आया देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. लोग शोर मचाकर हाथी को भगाने का प्रयास करने लगे. इसी बीच एक ट्रक जिसमें अनाज लदी हुई थी, वहां पहुंच गई. हाथी ने ट्रक को रोक दिया. उसके बाद हाथी ट्रक में रखे हुए अनाज को खाने का प्रयास किया. ट्रक के ऊपर लगाए गए प्लास्टिक के त्रिपाल को भी फाड़ दिया.

लातेहार के शहरी इलाके में जंगली हाथी (ETV Bharat)

हालांकि इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई. वन विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई. वन विभाग की टीम के द्वारा हाथी को सड़क से भगाया गया. इसके बाद हाथी सीधे आगे बढ़ते हुए महुआडांड़ प्रखंड मुख्यालय के रामपुर के पास पहुंच गया. यहां हाथी ने कुछ घरों को आंशिक रूप से नुकसान भी पहुंचा.

Wild elephant roaming freely in urban area of Letehar
शहरी क्षेत्र में जंगली हाथी (ETV Bharat)

हाथी को भगाने में वन विभाग को हो रही परेशानी

शहरी क्षेत्र में जंगली हाथी के आ जाने से उसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ गई है. सड़क के दोनों और लोगों की भीड़ रहने के कारण हाथी भी इधर-उधर चला जा रहा है. वन विभाग की टीम के द्वारा जब हाथी को खड़े रहने का प्रयास किया जा रहा है तो सामने खड़ी भीड़ के हल्ला मचाए जाने से हाथी वापस दूसरी ओर मुड़ जा रहा है. इस कारण हाथी को भगाने में वन विभाग को पसीना छूटने लगे हैं.

इस संबंध में रेंजर उमेश कुमार दुबे ने बताया कि शहरी इलाके में हाथी आने की सूचना मिलने के बाद से ही वन विभाग की टीम वहां पहुंचकर हाथी को भगाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि वन विभाग की अतिरिक्त टीम को भी हाथी को भगाने के लिए लगा दिया गया है. रेंजर उमेश कुमार दुबे ने आम लोगों से अपील किया है कि अनावश्यक भीड़ न लगाएं और हाथी को भीड़भाड़ वाले इलाके से बाहर निकलने का रास्ता को जाम न करें.

Wild elephant roaming freely in urban area of Letehar
खुली सड़क पर जंगली हाथी (ETV Bharat)

अच्छे मूड में दिख रहा है जंगली हाथी

यहां सबसे बड़ी बात यह है कि शहरी क्षेत्र में जो हाथी प्रवेश कर गया है वह काफी अच्छे मूड में है. इसी कारण वह किसी पर हमला नहीं कर रहा है. भारी भीड़ को देखकर हाथी इधर-उधर भटक तो रहा है परंतु अभी तक किसी पर हमला नहीं किया है.

तीन माह पहले जिला मुख्यालय में आ गया था हाथी

बता दें कि तीन माह पहले झुंड से भटका हुआ एक जंगली हाथी लातेहार जिला मुख्यालय में आ गया था. इस दौरान जंगली हाथी ने कई लोगों के घरों को आंशिक रूप से नुकसान भी पहुंचाया था. वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद जंगली हाथी को शहरी क्षेत्र से बाहर निकलने में कामयाबी पाई थी.

WILD ELEPHANT IN URBAN AREA
शहरी क्षेत्र में जंगली हाथी
LETEHAR
ELEPHANT STOPS GRAIN TRUCK
WILD ELEPHANT

