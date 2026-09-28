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गुमला में जंगली हाथियों का झुंड आने से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

गुमला में जंगली हाथियों के झुंड पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत है. वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

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जंगली हाथियों का झुंड (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 2:17 PM IST

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गुमला: सिमडेगा जिले में उत्पात मचाने के बाद 17 जंगली हाथियों का झुंड सोमवार को गुमला जिले के पालकोट प्रखंड में पहुंच गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है. लोगों को धान, मक्का, बादाम, उड़द और केले की फसलों के साथ-साथ घरों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है. फिलहाल खेत में लगे हुए धान के फसलों को रौंदते हुए जंगली हाथियों का झुंड क्षेत्र में भ्रमणशील है, जिसमें मादा हाथी के अलावा करीब आधा दर्जन से अधिक छोटे बच्चे भी शामिल हैं.

वन विभाग की टीम ने बताया कि हाथियों का झुंड पालकोट प्रखंड की बिलिंगबीरा पंचायत स्थित सनईडीह गांव के जंगलों में है. वनपाल कृष्णा महतो ने ग्रामीणों से हाथियों से दूरी बनाए रखने और छेड़छाड़ न करने की अपील की है. हाथियों का यह झुंड सिमडेगा जिले के बीरू और जापकाकोना क्षेत्र से होते हुए पालकोट आया है. विभाग की योजना हाथियों को सुरक्षित तरीके से रायडीह प्रखंड की ओर ले जाकर छत्तीसगढ़ भेजने की है.

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ग्रामीण इलाकों में पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व दो-तीन जंगली हाथियों ने क्षेत्र में कई घरों और फसलों को नुकसान पहुंचायाा था, जिसको लेकर लोग रात जग्गा करने पर विवश है. वन विभाग के द्वारा लोगों को पटाखा और मसाला टॉर्च भी कुछ जगह पर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि गांव की ओर प्रवेश करने पर उसे भगाने में सहयोग हो सके. लेकिन इस बीच 17 जंगली हाथियों के झुंड के अब क्षेत्र में पहुंचने की आहट से लोग सहम हुए हैं.

wild elephant herd arrived in Gumla
जंगली हाथियों का झुंड (ETV BHARAT)

डीएफओ बेलाल अहमद ने कहा कि हाथियों के झुंड पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि उन्हें सुरक्षित इलाके की ओर ले जाया जा सके. ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है. साथ ही हाथियों से दूरी बनाए रखने और छेड़छाड़ न करने की अपील की गई है. उन्होंने बताया कि जंगली हाथियों से पहले हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है और आगे भी ऐसा मुआवजा दिया जाता रहेगा.

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