ETV Bharat / state

गुमला में जंगली हाथियों का झुंड आने से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

जंगली हाथियों का झुंड ( ETV BHARAT )

गुमला: सिमडेगा जिले में उत्पात मचाने के बाद 17 जंगली हाथियों का झुंड सोमवार को गुमला जिले के पालकोट प्रखंड में पहुंच गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है. लोगों को धान, मक्का, बादाम, उड़द और केले की फसलों के साथ-साथ घरों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है. फिलहाल खेत में लगे हुए धान के फसलों को रौंदते हुए जंगली हाथियों का झुंड क्षेत्र में भ्रमणशील है, जिसमें मादा हाथी के अलावा करीब आधा दर्जन से अधिक छोटे बच्चे भी शामिल हैं.