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जशपुर में खेत के पास मिला दंतैल हाथी का शव, मौत की वजह तलाशने में जुटा वन विभाग

जशपुर में खेत के पास मिला दंतैल हाथी का शव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

खेत के पास एक नर दंतैल हाथी मृत हालत में मिला, पशु चिकित्सक दल ने किया पोस्टमॉर्टम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जशपुरनगर: हल्दीमुंडा-ढोढीआरा गांव में गुरुवार सुबह खेत के पास एक नर दंतैल हाथी मृत हालत में मिला है. ग्रामीण की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. हाथी की मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. मामला दुलदुला वन परिक्षेत्र का है.

खेत पहुंचे किसान ने देखा शव

जानकारी के अनुसार ढोढीआरा निवासी संतोष राम सुबह अपने खेत की ओर गए थे. इसी दौरान उन्होंने खेत के समीप हाथी का शव देखा. उन्होंने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी. मौके पर पशु चिकित्सक दल की मौजूदगी में मृत हाथी का आवश्यक परीक्षण और पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है.

प्रारंभिक आकलन के अनुसार मृत हाथी की उम्र करीब 10 से 15 वर्ष के बीच होने की संभावना है. हाथी की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है. तथ्यों के आधार पर ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी. फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.- डीएफओ शशि कुमार

मौत की वजह तलाशने में जुटा वन विभाग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संदिग्ध गतिविधि की दें सूचना

पोस्टमॉर्टम के साथ ही घटनास्थल की परिस्थितियों और वहां से मिले साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. वन विभाग ने ग्रामीणों से वन्यजीवों से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सूचना की जानकारी तत्काल वन विभाग को देने कहा गया है.

ग्रामीण की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अफवाह ना फैलाएं

वन विभाग ने ग्रामीणों से घटना को लेकर किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी या अफवाह पर विश्वास नहीं करने की अपील की है. विभाग ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही हाथी की मौत के संबंध में आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होगी.