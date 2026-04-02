कुएं में गिरा जंगली हाथी, घंटों मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू, सोनाहातू में वन विभाग की बड़ी कामयाबी
रांची के सोनाहातू में एक जंगली हाथी कुएं में गिर गया. घंटों की मशक्कत के बाद उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.
Published : April 2, 2026 at 2:01 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची के बुंडू वन प्रक्षेत्र अंतर्गत सोनाहातू थाना क्षेत्र के सारयाद गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक जंगली हाथी अचानक खुले कुएं में गिर गया. घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुट गए, जिससे पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बन गया.
कुएं को काटकर ढालनुमा रास्ता बनाया गया
वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन, रस्सियों और अन्य तकनीकी संसाधनों का सहारा लिया. रेस्क्यू टीम ने कुएं के एक हिस्से को काटकर ढलाननुमा रास्ता तैयार किया, ताकि हाथी खुद बाहर निकल सके.
रेस्क्यू अभियान में स्थानीय लोगों ने की मदद
इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने भी अहम भूमिका निभाई. उन्होंने मोटर पंप की व्यवस्था कर कुएं में पानी भरा, जिससे जलस्तर बढ़ने पर हाथी ऊपर की ओर आ सके. कई घंटों की कड़ी मशक्कत और समन्वय के बाद आखिरकार हाथी तैयार किए गए रास्ते से बाहर निकलने में सफल रहा.
कुएं से बाहर निकलते ही हाथी तेजी से जंगल की ओर भाग गया. वन विभाग के पदाधिकारी सुप्रियन टूटी ने बताया कि हाथी पूरी तरह सुरक्षित है और रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा. हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मौके पर भारी भीड़ जमा होने के कारण अभियान में कुछ दिक्कतें आईं.
स्थानीय लोगों के अनुसार, हाथी भोजन की तलाश में जंगल से भटककर गांव की ओर आ गया था. इसी दौरान वह अनजाने में खुले कुएं में गिर गया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.
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