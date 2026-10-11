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कुनकुरी महागिरजाघर में घुसा 'गजराज', अस्पताल की बाऊंड्रीवॉल तोड़ी, भगदड़ जैसे बने हालात

कुनकुरी महागिरजाघर में घुसा 'गजराज' ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर: जिले के कुनकुरी शहर में रविवार की सुबह जंगल से भटककर आया एक लोनर दंतैल हाथी शहर के बीचोबीच पहुंच गया. हाथी महागिरजाघर परिसर से होते हुए होली क्रॉस अस्पताल में घुस गया और वहां की बाउंड्रीवॉल को क्षतिग्रस्त कर दिया.

इसके बाद हाथी शहर के जय स्तंभ चौक के पास तक पहुंच गया. दिन के उजाले में शहर के बीच हाथी की चहलकदमी देखकर लोग दहशत में आ गए. हाथी को देखने के लिए मौके पर भीड़ जुट गई. गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है.