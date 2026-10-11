कुनकुरी महागिरजाघर में घुसा 'गजराज', अस्पताल की बाऊंड्रीवॉल तोड़ी, भगदड़ जैसे बने हालात
जशपुर जिले के कुनकुरी शहर में घुसा दंतैल, मची अफरा-तफरी, प्रार्थना सभा में पहुंचे श्रद्धालुओं ने सभागार में छिपकर बचाई जान
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2026 at 3:15 PM IST
जशपुरनगर: जिले के कुनकुरी शहर में रविवार की सुबह जंगल से भटककर आया एक लोनर दंतैल हाथी शहर के बीचोबीच पहुंच गया. हाथी महागिरजाघर परिसर से होते हुए होली क्रॉस अस्पताल में घुस गया और वहां की बाउंड्रीवॉल को क्षतिग्रस्त कर दिया.
इसके बाद हाथी शहर के जय स्तंभ चौक के पास तक पहुंच गया. दिन के उजाले में शहर के बीच हाथी की चहलकदमी देखकर लोग दहशत में आ गए. हाथी को देखने के लिए मौके पर भीड़ जुट गई. गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है.
चर्च और अस्पताल परिसर में हाथी का 'मॉर्निंग वॉक'
कुनकुरी में हाथी की मौजूदगी के दौरान महागिरजाघर और होली क्रॉस अस्पताल परिसर में लोगों की आवाजाही बनी हुई थी. दोनों संस्थान कटनी-गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुनकुरी से जशपुर जाने वाले मार्ग के किनारे स्थित हैं. ऐसे में शहर के बीच और राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास हाथी के पहुंचने से लोगों में भय का माहौल बन गया. चर्च और अस्पताल परिसर में घूमते हाथी के वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुए.
हाथी देखकर मची भगदड़ जैसी स्थिति
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार सुबह सबसे पहले लोनर हाथी महागिरजाघर परिसर में घुसा. उस समय रविवार की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था. अचानक दंतैल को देखकर श्रद्धालु घबरा गए और खुद को सुरक्षित करने के लिए प्रार्थना सभागार के भीतर चले गए. कुछ देर तक हाथी चर्च परिसर में घूमता रहा. इसके बाद वह वहां से निकलकर पास में स्थित होली क्रॉस अस्पताल परिसर में पहुंच गया.
अस्पताल की दीवार तोड़ी
अस्पताल परिसर में पहुंचने के बाद हाथी ने वहां की बाउंड्रीवॉल को क्षतिग्रस्त कर दिया. हाथी के दीवार तोड़ने का वीडियो कुनकुरी नगर पंचायत अध्यक्ष विनयशील ने बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया. इसके बाद हाथी शहर के जय स्तंभ चौक के पास तक पहुंच गया. कुछ देर बाद हाथी वापस जंगल की ओर लौट गया. वन विभाग के अनुसार, हाथी बाद में वन विभाग की नर्सरी में पहुंचा, जहां उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी.
मेरे घर के सामने हाथी दीवार तोड़ रहा था और बहुत गुस्से में भी दिखा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी गई- विनयशील, नगर पंचायत अध्यक्ष, कुनकुरी
कई दिनों से आसपास के जंगलों में भटक रहा था हाथी
स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह लोनर हाथी पिछले कुछ दिनों से कुनकुरी के आसपास के ग्रामीण इलाकों और जंगलों में भटक रहा था. रविवार सुबह वह लोटापानी के जंगल से निकलकर घुमाडांड़ होते हुए कुनकुरी पहुंचा. लोनर हाथी ऐसे नर हाथी को कहा जाता है, जो अपने झुंड से अलग होकर अकेले विचरण करता है. वन विभाग के मुताबिक, हाथी की आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है और नगरवासियों से उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है.
हालांकि, शहर में हाथी के प्रवेश से पहले चेतावनी या सूचना नहीं मिलने को लेकर नगरवासियों ने नाराजगी जताई. लोगों का कहना है कि यदि हाथी की गतिविधियों की जानकारी समय रहते मिल जाती, तो लोगों को सतर्क किया जा सकता था और भीड़ को हाथी के नजदीक जाने से रोका जा सकता था.
हमारी गश्ती दल रात में गश्त पर थी, 2 बजे तक एक गांव के पास जंगल में लोकेशन ट्रैस की गई थी. इसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है और सुबह फिर ट्रैस किया जाता है. तो सुबह जानकारी मिली की हाथी यहां पहुंच गया है. फिलहाल नर्सरी की तरफ है, लेकिन दिन होने और भीड़ के चलते थोड़ी परेशानी होती है. लोगों से अपील हम कर रहे हैं- सुरेंद्र होता, कुनकुरी रेंजर
पांच ब्लॉक हाथियों की हलचल से प्रभावित
जशपुर जिला छत्तीसगढ़ के प्रमुख हाथी प्रभावित जिलों में शामिल है. जिले के आठ विकासखंडों में से पांच विकासखंडों में हाथियों की आवाजाही बनी रहती है. ओडिशा और झारखंड की अंतरराज्यीय सीमा से लगे दुलदुला, कुनकुरी और तपकरा वन परिक्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हैं. हाथियों की आवाजाही के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के साथ अब नगरों के आसपास भी सतर्कता की जरूरत महसूस की जा रही है.
तीन साल में हाथियों के हमले से 26 लोगों की मौत
वन विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जशपुर जिले में वर्ष 2024 में हाथियों के हमले से 14 लोगों की मौत हुई थी. वर्ष 2025 में यह संख्या 10 रही, जबकि वर्ष 2026 में जनवरी से सितंबर तक दो लोगों की जान गई. इस तरह तीन वर्षों में कुल 26 लोगों की मौत हाथियों के हमलों से हुई है.
वन विभाग के मुताबिक इस साल कम हुआ संघर्ष
वन विभाग के मुताबिक लोकेशन ट्रैक करने, जागरूकता बढ़ाने, सुरक्षित रहने के तरीके बताने पर जोर दिया जा रहा है. विभाग के मुताबिक, इन प्रयासों से वर्ष 2026 में सितंबर तक हाथियों के हमले से होने वाली मौतों की संख्या दो तक सीमित रखने में मदद मिली है.
वन विभाग की अपील- हाथी के नजदीक जाकर वीडियो न बनाएं
कुनकुरी रेंजर सुरेंद्र होता ने बताया कि लोटापानी के जंगल से निकलकर लोनर हाथी घुमाडांड़ होते हुए कुनकुरी पहुंचा था. हाथी महागिरजाघर, लोयोला कॉलेज और अस्पताल परिसर से होते हुए वन विभाग की नर्सरी में पहुंचा. उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.
उन्होंने नगरवासियों से हाथी से दूरी बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि लोग हाथी को देखने या उसका वीडियो बनाने के लिए उसके नजदीक न जाएं. हाथी की गतिविधियों के दौरान भीड़ लगाने से खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और वन विभाग के निर्देशों का पालन करने की जरूरत है.