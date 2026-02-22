ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर में जंगली हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, वन विभाग जांच में जुटा

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र में एक हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों की मौत हो गई. हाथी का शव तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल पड़ाव रेंज अंतर्गत तिलपुरी गांव के पास मिला है. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे मामले की गंभीरता से जांच की. हाथी की मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही असली वजह सामने आएगी.

उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र के तिलपुरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों को गांव के निकट एक जंगली हाथी मृत अवस्था में मिला. ग्रामीणों ने घटना की जानकारी वन विभाग को दी. डीएफओ रमेश चंद तिवारी के निर्देशन में विभागीय टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया गया.

डीएफओ रमेश चंद तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हाथी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हाथी की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह है. वन विभाग की टीम मौके से साक्ष्य जुटा चुकी है और आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि हाथी के शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.