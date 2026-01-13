रामगढ़ में हाथी की मौत, वन विभाग और पुलिस मामले की कर रही जांच
रामगढ़ के जोरावर गांव में हाथी की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है.
रामगढ़: गोला वन क्षेत्र के जोरावर गांव में आलू के खेत में एक विशाल हाथी की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. हाथी के शव के पास खून के निशान हैं. हाथी की मौत की खबर जैसे ही फैली, उसे देखने के लिए आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. देखते ही देखते घटनास्थल के पास भारी भीड़ जमा हो गई. गोला पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है.
मौके पर पहुंचे वनकर्मी और पुलिस
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, सुबह जोरावर गांव के आलू के खेत में ग्रामीणों ने हाथी को मृत देखा. तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी गई. सूचना मिलने के बाद गोला वन क्षेत्र के अधिकारी और वनकर्मी के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तहकीकात कर रही है.
पिछले एक महीने में 8 लोगों की हुई मौत
आपको बता दें कि जिले में इन दिनों हथियों का विचरण बड़े पैमाने पर हो रहा है. हाथी गोला, रामगढ़, कुजू, वेस्ट बोकारो इलाके में डेरा जमाए हुए है. हाथियों के हमले से पिछले एक महीने में बड़े पैमाने पर संपत्तियों का नुकसान हुआ है. 8 लोगों की दर्दनाक मौत हाथी के कुचलने से हो चुकी है. लगातार इनके द्वारा फसल भी बर्बाद किया जा रहा है. वन विभाग की टीम हाथियों को सुरक्षित जंगल में भेजने का लगातार प्रयास कर रही है.
रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा
वन विभाग द्वारा हाथी की मौत के कारणों की गहन जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हाथी की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है. विभाग सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रहा है, जिसमें बीमारी, आपसी संघर्ष या अन्य मानवीय कारणों की भी आशंका जताई जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा.
हाथी की मौत को लेकर विभाग गंभीरता से जांच कर रहा है. वन्यजीव संरक्षण के तहत सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई हैः रेंजर आर.के. सिंह
हाथी की सूंड के पास से खून बह रहा है. अन्य कहीं भी किसी तरह की कोई चोट या निशान नहीं दिख रहा है. डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया है, जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हाथी की मौत किन कारणों से हुई है.
