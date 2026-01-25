ETV Bharat / state

पलामू टाइगर रिजर्व में जंगली हाथी की मौत, जांच में जुटा वन विभाग

लातेहार में जंगली हाथी की मौत हो गई है. वन विभाग मामले की जांच में जुटा है.

लातेहार: पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बारेसांढ़ वन क्षेत्र में एक जंगली हाथी की मौत हो गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष के निर्देश पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है. वहीं एक्सपर्ट मेडिकल टीम के द्वारा मृत हाथी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद है पता चल पाएगा कि हाथी की मौत किन कारणों से हुई है.

दरअसल, वन विभाग के अधिकारियों को यह सूचना मिली थी कि पलामू टाइगर रिजर्व के बारेसांढ़ रेंज के बीसी 9 में एक जंगली हाथी की मौत हो गई है. मृत हाथी को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हाथी की मौत एक-दो दिन पहले ही हुई है. घटनास्थल काफी घने जंगल में स्थित है. सूचना मिलने के बाद डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष के निर्देश पर रेंजर नंद कुमार महतो पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन आरंभ कर दी.

बाद में मृत हाथी के पोस्टमार्टम के लिए विशेषज्ञ मेडिकल टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया गया. मृत हाथी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. बताया जाता है कि जिस हाथी का शव बरामद हुआ है उस प्रजाति के हाथी का दांत नहीं होता है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हाथी की मौत या तो सामान्य मौत होगी या फिर किसी दुर्घटना के कारण हाथी की मौत हुई होगी.

पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण होगा स्पष्ट

इधर, इस संबंध में डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष ने बताया कि हाथी की मौत की सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद विभाग की टीम और मेडिकल टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है. पोस्टमार्टम किया जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हाथी की मौत कैसे हुई.

लगातार कम हो रही है हाथियों की संख्या

पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हाथियों की संख्या लगातार कम हो रही है. हाथियों की संख्या में लगातार कमी होने का मामला पूरे झारखंड में उजागर हुआ है. पिछले 8 वर्षों में झारखंड राज्य में हाथियों की संख्या में भारी कमी आई है. वर्ष 2017 में जहां झारखंड में हाथियों की संख्या 600 से अधिक थी. वहीं वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर मात्र 217 रह गई . इनमें पलामू टाइगर रिजर्व और पूरे पलामू प्रमंडल में हाथियों की संख्या लगभग 130 बताई गई थी.

