ETV Bharat / state

लातेहार के पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में जंगली हाथी की मौत, जांच में जुटा वन विभाग

लातेहार में हाथी का शव मिला है. पीटीआर इलाके में हाथी मृत पाया गया है.

Elephant Died In Latehar
कॉन्सेप्ट इमेज (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: पलामू टाइगर रिजर्व स्थित बुचीदाड़ी गांव के पास एक जंगली हाथी का शव बरामद हुआ है. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है. हालांकि हाथी की मौत कैसे हुई इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है. मृत हाथी के पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सकों की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है.

दरअसल, वन विभाग की टीम को बुधवार को सूचना मिली कि पलामू टाइगर रिजर्व के बुचीदाड़ी गांव के पास धान के खेत के बगल में एक जंगली हाथी की मौत हो गई है. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट हुई और डिप्टी डायरेक्टर पीके जेना के निर्देश पर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची. वहां हाथी मृत अवस्था में पड़ा हुआ था. वन विभाग की टीम ने इसकी पूरी रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर और अन्य वरीय अधिकारियों को दी.

पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर ने की पुष्टि

इधर, इस संबंध में डिप्टी डायरेक्टर पीके जेना ने बताया कि हाथी की मौत हुई है. पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम घटनास्थल की ओर रवाना हो चुकी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हाथी की मौत कैसे हुई है.

बिना दांत वाला है हाथी

बताया जाता है कि जो हाथी मृत अवस्था में पाया गया है उस प्रजाति के हाथी के दांत नहीं होते हैं. बेतला क्षेत्र में इस प्रकार के हाथी पाए जाते हैं. हालांकि हाथी की मौत कैसे हुई, इसकी पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी, लेकिन धान के खेत के पास हाथी का शव मिलने से कई प्रकार की संभावनाएं भी उत्पन्न होने लगी है.

लगातार कम हो रही है हाथियों की संख्या

यहां बताते चलें कि झारखंड राज्य में हाथियों की संख्या लगातार कम हो रही है. पिछले 8 वर्षों में झारखंड राज्य में हाथियों की संख्या में भारी कमी आई है. वर्ष 2017 में जहां झारखंड में हाथियों की संख्या 600 से अधिक थी. वहीं वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर मात्र 217 रह गई . इनमें पलामू टाइगर रिजर्व और पूरे पलामू प्रमंडल में हाथियों की संख्या लगभग 130 बताई गई है. हाथियों की संख्या में लगातार गिरावट आने से वन विभाग भी चिंतित है.

इधर, बुधवार को बेतला रेंज में हाथी की मौत के बाद यह चिंता और भी बढ़ गई है. यहां एक बात और महत्वपूर्ण है कि पिछले तीन वर्षों के अंतराल में लातेहार जिले में अलग-अलग घटनाओं में 6 से अधिक हाथियों की मौत हो चुकी है.

ये भी पढ़ें-

जंगली नर हाथी की मौत, कार्रवाई में जुटा वन विभाग

बेतला में जंगली हाथी की मौत, 2 दिन पहले आपसी संघर्ष में हुआ था घायल

पलामू टाइगर रिजर्व में हाथी की मौत, जांच में जुटी वन विभाग की टीम

TAGGED:

ELEPHANT DIED IN PTR AREA
ELEPHANT DIED IN LATEHAR
ELEPHANT FOUND DEAD IN JHARKHAND
लातेहार में हाथी का शव मिला
WILD ELEPHANT DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.