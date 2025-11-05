ETV Bharat / state

लातेहार के पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में जंगली हाथी की मौत, जांच में जुटा वन विभाग

लातेहार: पलामू टाइगर रिजर्व स्थित बुचीदाड़ी गांव के पास एक जंगली हाथी का शव बरामद हुआ है. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है. हालांकि हाथी की मौत कैसे हुई इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है. मृत हाथी के पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सकों की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है.

दरअसल, वन विभाग की टीम को बुधवार को सूचना मिली कि पलामू टाइगर रिजर्व के बुचीदाड़ी गांव के पास धान के खेत के बगल में एक जंगली हाथी की मौत हो गई है. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट हुई और डिप्टी डायरेक्टर पीके जेना के निर्देश पर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची. वहां हाथी मृत अवस्था में पड़ा हुआ था. वन विभाग की टीम ने इसकी पूरी रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर और अन्य वरीय अधिकारियों को दी.

पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर ने की पुष्टि

इधर, इस संबंध में डिप्टी डायरेक्टर पीके जेना ने बताया कि हाथी की मौत हुई है. पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम घटनास्थल की ओर रवाना हो चुकी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हाथी की मौत कैसे हुई है.

बिना दांत वाला है हाथी

बताया जाता है कि जो हाथी मृत अवस्था में पाया गया है उस प्रजाति के हाथी के दांत नहीं होते हैं. बेतला क्षेत्र में इस प्रकार के हाथी पाए जाते हैं. हालांकि हाथी की मौत कैसे हुई, इसकी पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी, लेकिन धान के खेत के पास हाथी का शव मिलने से कई प्रकार की संभावनाएं भी उत्पन्न होने लगी है.

लगातार कम हो रही है हाथियों की संख्या