बिजली के करंट से हाथी की मौत, गंभीर धाराओं में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज
गढ़वा के रंका में बिजली के करंट लगने से एक जंगली हाथी की मौत हो गई है. अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ.
Published : October 5, 2026 at 8:58 PM IST
पलामू: गढ़वा के रंका स्थित पिपरादादर गांव में बिजली के करंट से एक हाथी की मौत हो गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और हाथी का पोस्टमार्टम करवाया है. घटनास्थल से वन विभाग के टीम ने बिजली के तार को भी जब्त किया है. जिस जगह पर हाथी का शव बरामद हुआ है, वहां पर हाई वोल्टेज तार का भी कनेक्शन है.
वन अधिकारी ने दी जानकारी
रंका के रेंजर उमेश दुबे ने बताया प्रथम दृष्टया बिजली के करंट से हाथी की मौत की घटना निकलकर सामने आई है. हाथी के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है. घटनास्थल से बिजली का तार एवं अन्य सामग्री बरामद हुआ है. पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पूरे मामले में आगे की छानबीन एवं करवाई की जा रही है.
दरअसल सोमवार को कुछ चरवाहे पिपरदादर के इलाके में गए थे तो देखा कि एक हाथी का शव पड़ा हुआ है. स्थानीय ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी वन विभाग की टीम को दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू किया. वन विभाग एवं वेटरनरी डॉक्टर की मौजूदगी में मृतक हांथी के शव का पोस्टमार्टम किया गया है.
पिपरादादर जंगल में जंगली हाथी का शव मिला है. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है. हाथी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगाः- एबीन बेनी अब्राहम, डीएफओ, साउथ डिवीजन, गढ़वा
कुछ महीने में यह दूसरी घटना
जिस इलाके में या घटना हुई है, उस इलाके में अक्सर जंगली जीव के शिकार और फसलों को बचाने के लिए ग्रामीण बिजली का इस्तेमाल करते हैं. पिछले कुछ महीने में रंका के इलाके में हाथी की यह दूसरी मौत है. इधर पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के रबदा और कुमनी के इलाके में हाथियों का एक झुंड पहुंचा है. हाथियों ने बड़े पैमाने पर फसल को भी नुकसान पहुंचा है और घर को भी नुकसान पहुंचा है.
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