झारखंड में हाथियों पर बिजली के तारों का कहर! खूंटी में करंट लगने से दंतैल हाथी की मौत, हाल के महीनों में कई जिलों में जा चुकी है जान
खूंटी के रनिया में बिजली के तार की चपेट में आने से एक जंगली हाथी की मौत हो गई.
Published : November 12, 2026 at 10:29 AM IST
रांची/खूंटी : झारखंड में जंगली हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कहीं खेतों में फसल बचाने के लिए बिछाए गए बिजली के तार हाथियों की जान ले रहे हैं, तो कहीं झूलते और टूटे बिजली के तार उनके लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं. ताजा मामला खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र का है. यहां बिजली के झूलते तार की चपेट में आने से एक दंतैल हाथी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना गुरुवार की सुबह करीब पांच बजे की बताई जा रही है.
रनिया-सोदे मुख्य पथ पर स्थित तेतारी गांव में बालिका विद्यालय के नजदीक झाड़ियों के पास हाथी का शव मिला. स्थानीय लोगों के अनुसार, जंगली हाथी कोयल नदी की तरफ से तेतारी गांव की ओर बढ़ रहा था. इसी दौरान वह काफी नीचे झूल रहे बिजली के तार की चपेट में आ गया. करंट लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.
हाथी की मौत की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों और रनिया थाना पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस पदाधिकारी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की.
प्रभारी वनपाल सुमित टोपनो ने बताया कि बिजली का तार काफी नीचे झूल रहा था. ऐसे में आशंका है कि हाथी उसी तार की चपेट में आकर करंट का शिकार हुआ है. मृत हाथी वयस्क था. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी.
ऐसा नहीं है कि पहली बार करंट लगने से किसी हाथी की मौत हुई है. इससे पूर्व 7 सितंबर 2026 को लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के कोमर गांव में बिजली के तार की चपेट में आने से एक जंगली हाथी की मौत हो गई थी.
6 मई 2026 को चांडिल वन क्षेत्र के तिरुलडीह-सपारूम इलाके में एक वयस्क नर हाथी मृत मिला था. उसके सूंड में बिजली का तार लिपटा हुआ था और पास में बिजली का खंभा भी गिरा हुआ था. नवंबर 2026 को चाईबासा के झींकपानी प्रखंड के सालीकुटी गांव के पास बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से एक नर हाथी की मौत हो गई थी.
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