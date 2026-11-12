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झारखंड में हाथियों पर बिजली के तारों का कहर! खूंटी में करंट लगने से दंतैल हाथी की मौत, हाल के महीनों में कई जिलों में जा चुकी है जान

हाथी ( फाइल फोटो- Etv Bharat )

रांची/खूंटी : झारखंड में जंगली हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कहीं खेतों में फसल बचाने के लिए बिछाए गए बिजली के तार हाथियों की जान ले रहे हैं, तो कहीं झूलते और टूटे बिजली के तार उनके लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं. ताजा मामला खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र का है. यहां बिजली के झूलते तार की चपेट में आने से एक दंतैल हाथी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना गुरुवार की सुबह करीब पांच बजे की बताई जा रही है.

रनिया-सोदे मुख्य पथ पर स्थित तेतारी गांव में बालिका विद्यालय के नजदीक झाड़ियों के पास हाथी का शव मिला. स्थानीय लोगों के अनुसार, जंगली हाथी कोयल नदी की तरफ से तेतारी गांव की ओर बढ़ रहा था. इसी दौरान वह काफी नीचे झूल रहे बिजली के तार की चपेट में आ गया. करंट लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.