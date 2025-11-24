ETV Bharat / state

गिरिडीह में जंगली हाथियों का आतंक, दो लोगों को कुचलकर मार डाला

गिरिडीह: जिले के बिरनी थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों ने एक बार फिर से कहर बरपाया है. हाथियों ने सोमवार को अहले सुबह में दो महिलाएं सहित तीन लोगों को कुचल दिया. जिससे दो लोगों की मौत हो गई है. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. घटना के बाद वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है.

ग्रामीणों के द्वारा पीड़ित परिजनों को मुआवजा एवं घायल के इलाज की गारंटी सुनिश्चित किए जाने की मांग की जा रही है. घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई है. यह घटना जिले के बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत गादी गांव की है. मृतकों में शांति देवी एवं बोधी पंडित शामिल हैं. जबकि घायल की पहचान पेशम गांव की सुदामा देवी के तौर पर हुई है. जिसका गिरिडीह के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है.

मौके पर पहुंचे उप प्रमुख शेखर सुमन ने बताया कि सोमवार की सुबह शांति देवी और बोधी पंडित अपने खलिहान की ओर गए हुए थे. इसी दौरान उधर से क्रास कर रहे हाथियों ने दोनों को कुचल दिया. वहीं, सुदामा देवी को एक हाथी ने पटक दिया. जिससे वह घायल हो गई. घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग और बरकट्ठा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची हुई है. उप प्रमुख ने इलाके से हाथियों को भगाए जाने की भी मांग की है. इधर, घटना के बाद पीड़ित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है.