छत्तीसगढ़ में 7 महीनों में जंगली हाथी ने ली 16 की जान, अधिकारियों ने 'किलर' हाथी को रेडियो कॉलर पहनाने का किया फैसला
ऑपरेशन की देखरेख के लिए सूरजपुर और बलरामपुर के DFO को संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 10:46 PM IST
सरगुजा: सूरजपुर में वन अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि जिले में एक जंगली हाथी ने 45 वर्षीय महिला को कुचलकर मार डाला. पिछले 6-7 महीनों में सूरजपुर और उससे सटे बलरामपुर जिलों में इसी हाथी के हमलों में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है. अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग ने इस अकेले नर हाथी को रेडियो कॉलर पहनाने की मंजूरी दे दी है. स्थानीय लोग इसे 'काबरा कान' कहते हैं, क्योंकि इसके कानों पर अलग-अलग रंग के धब्बे हैं. इस हाथी ने इन दोनों जिलों में कई बार लोगों पर हमला किया है.
किलर एलिफैंट को लेकर वन विभाग का फैसला
वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ताजा हमला प्रेम नगर इलाके के उमेशवरपुर गांव में हुआ, जहां बुधवार देर रात हाथी ने दिलासो नाम की एक स्थानीय महिला को कुचलकर मार डाला. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, रात करीब 11 बजे इस हाथी को इलाके में देखा गया था. खतरा भांपते हुए, दिलासो अपने पति और बेटे के साथ घर से बाहर निकली ताकि पड़ोसियों को हाथी के आने की खबर दे सके. अधिकारी ने बताया कि उनके पति आगे निकल गए और बेटा घर का दरवाजा बंद करने के लिए पीछे रह गया, तभी महिला अचानक हाथी के सामने आ गई और उसने उसे कुचलकर मार डाला.
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी जानकारी
फॉरेस्ट विभाग के आधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अधिकारी ने बताया कि इसके बाद यह खतरनाक हाथी सरगुजा जिले के उदयपुर वन क्षेत्र में चला गया, जहां वन विभाग के कर्मचारी लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं. अधिकारी के अनुसार, इसी हाथी ने 8 नवंबर की रात अलग-अलग घटनाओं में 2 लोगों को और सोमवार को सूरजपुर में एक अन्य व्यक्ति को मार डाला था.
तमोर पिंगला रेंज में मौजूद है हाथी
अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग ने पहले ही उच्च अधिकारियों से इस हाथी को बेहोश (ट्रैंक्विलाइज़) करके पकड़ने की अनुमति मांगी थी. अब राज्य के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने हाथी को बेहोश करने और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उसे सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाने की मंजूरी दे दी है, ताकि आगे होने वाले हमलों को रोका जा सके. आदेश के अनुसार, यह हाथी प्रतापपुर, घुई, सूरजपुर, राजपुर, अंबिकापुर और तमोर पिंगला रेंज के वन क्षेत्रों में घूम रहा है, जिससे इंसानों की जान और संपत्ति को गंभीर खतरा पैदा हो गया है.
'वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का होगा पालन
इस ऑपरेशन की देखरेख के लिए सूरजपुर और बलरामपुर के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स (DFO) को संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. आदेश में कहा गया है कि यह पूरी प्रक्रिया वरिष्ठ वन अधिकारियों की निगरानी में, पशु चिकित्सकों की मदद से और केंद्र सरकार तथा 'वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि ऑपरेशन के दौरान जरूरत पड़ी, तो हाथी को शांत (ट्रैंक्विलाइज़) करने और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए रेडियो कॉलर लगाने के वास्ते प्रशिक्षित हाथियों ('कुमकी') का इस्तेमाल किया जा सकता है.
बेहोश कर लगाया जाएगा कॉलर आईडी
रेडियो कॉलर लगाने और स्वास्थ्य जांच के बाद, यदि हाथी स्वस्थ पाया जाता है, तो उसे वापस उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा. आदेश के अनुसार, इसके बाद हाथी की गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जाएगी और हर 15 दिन में अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी. मुख्य वन संरक्षक (सरगुजा सर्कल) दिलराज प्रभाकर ने बताया कि रेडियो कॉलर लगाने के लिए अगले चार दिनों के भीतर हाथी को पकड़ लिया जाएगा.
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