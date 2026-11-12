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छत्तीसगढ़ में 7 महीनों में जंगली हाथी ने ली 16 की जान, अधिकारियों ने 'किलर' हाथी को रेडियो कॉलर पहनाने का किया फैसला

7 महीनों में जंगली हाथी ने ली 16 की जान ( ETV Bharat )

सरगुजा: सूरजपुर में वन अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि जिले में एक जंगली हाथी ने 45 वर्षीय महिला को कुचलकर मार डाला. पिछले 6-7 महीनों में सूरजपुर और उससे सटे बलरामपुर जिलों में इसी हाथी के हमलों में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है. अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग ने इस अकेले नर हाथी को रेडियो कॉलर पहनाने की मंजूरी दे दी है. स्थानीय लोग इसे 'काबरा कान' कहते हैं, क्योंकि इसके कानों पर अलग-अलग रंग के धब्बे हैं. इस हाथी ने इन दोनों जिलों में कई बार लोगों पर हमला किया है.

किलर एलिफैंट को लेकर वन विभाग का फैसला वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ताजा हमला प्रेम नगर इलाके के उमेशवरपुर गांव में हुआ, जहां बुधवार देर रात हाथी ने दिलासो नाम की एक स्थानीय महिला को कुचलकर मार डाला. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, रात करीब 11 बजे इस हाथी को इलाके में देखा गया था. खतरा भांपते हुए, दिलासो अपने पति और बेटे के साथ घर से बाहर निकली ताकि पड़ोसियों को हाथी के आने की खबर दे सके. अधिकारी ने बताया कि उनके पति आगे निकल गए और बेटा घर का दरवाजा बंद करने के लिए पीछे रह गया, तभी महिला अचानक हाथी के सामने आ गई और उसने उसे कुचलकर मार डाला.