लातेहार में जंगली हाथी ने यात्री बस पर जमाया कब्जा, जान बचाकर भागे सवारी

लातेहार: झुंड से भटका जंगली हाथी लातेहार के भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच जा रहा है. शनिवार को जंगली हाथी जिले के बारेसांड थाना मुख्यालय पहुंच गया. इस दौरान जंगली हाथी ने लातेहार से महुआडांड़ की ओर जा रही यात्री बस पर कब्जा जमा लिया. हाथी ने बस में रखा खाने के सामान को चट कर गया. हालांकि लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर भागने में वन विभाग की टीम सफल हुई.

दरअसल, एक जंगली हाथी अपने झुंड से भटक गया है. वह पिछले कई दिनों से लगातार लातेहार के भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच जा रहा है. 2 दिन पूर्व ही जंगली हाथी महुआडांड़ अनुमंडल मुख्यालय में पहुंच गया था. जिसके बाद लगभग 5 घंटे तक अनुमंडल मुख्यालय में हड़कंप मचा रहा. बाद में वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल में भगा दिया था.

लातेहार में जंगली हाथी का उत्पात. (वीडियो-ईटीवी भारत)

महुआडांड़ जा रही बस पर जमाया कब्जा

इसके बाद शनिवार को फिर अचानक हाथी सड़क पर आ गया. हाथी ने बारेसांड थाना मुख्यालय पहुंचकर कुछ ग्रामीणों के घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. इसके बाद जंगली हाथी सड़क मार्ग से चलता हुआ आ रहा था. लातेहार से महुआडांड़ जा रही यात्री बस के चालक ने जब सड़क पर हाथी को आता देखा तो उसने गाड़ी रोक दी और सभी यात्रियों को गाड़ी से निकल जाने की सलाह दी.

थोड़ी देर में हाथी यात्री बस के पास पहुंचा और बस की खिड़की और गेट तोड़कर बस में यात्रियों के द्वारा रखे गए खाने पीने के समान को चट कर गया. बताया जाता है कि कुछ यात्रियों ने बस में छठ का प्रसाद भी रखा था, जिसे हाथी खा गया. बाद में वन विभाग की टीम पटाखे जलाकर हाथी को वहां से भगाया.

लोगों की भीड़ के कारण हो रही है परेशानी

इधर, इस संबंध में रेंजर नंदकुमार महतो ने बताया कि जंगली हाथी के आने की सूचना के बाद ग्रामीणों की इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि वन विभाग को राहत कार्य चलाने में भी परेशानी होती है. स्थानीय लोग अनावश्यक भीड़ लगा रहे हैं, जिससे हाथी भी परेशान हो जा रहा है. हाथी को खाली रास्ता नहीं मिलने के कारण उसे जंगल की ओर भागने में भी वन विभाग को परेशानी हो रही है.