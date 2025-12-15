लातेहार में हाथियों का आतंक, एक युवक की ले ली जान
लातेहार में हाथियों का आतंक जारी है. एक जंगली हाथी ने खेत में काम कर रहे युवक को मार डाला.
Published : December 15, 2025 at 2:46 PM IST
लातेहारः जिले के विभिन्न प्रखंडों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक चरम पर पहुंच गया है. सोमवार को जंगली हाथियों ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के भैसादोन गांव निवासी युवक आर्यन उरांव की जान ले ली. युवक अपने खेत में रखवाली कर रहा था, इसी दौरान हाथियों ने हमला कर दिया. इस घटना के बाद से लोगों में काफी आक्रोश है.
हाथी ने युवक को लिया अपनी चपेट में
दरअसल युवक आर्यन उरांव अपने खेत में लगे आलू की खेती की रखवाली करने गया हुआ था. इसी दौरान अचानक जंगली हाथियों का झुंड खेत में पहुंच गया और फसलों को बर्बाद करने लगा. जंगली हाथियों को देखकर आर्यन ने भागने का प्रयास किया परंतु एक हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला. इधर हाथियों के हमले की जानकारी मिलने के बाद आसपास के ग्रामीण वहां जमा हुए और शोर मचाने लगे. इसके बाद जंगली हाथी वहां से भाग गए. हालांकि तब तक युवक की मौत हो चुकी थी.
वन विभाग और पुलिस टीम पहुंची
इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद लातेहार रेंजर नंदकुमार महतो के निर्देश पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की. टीम ने मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा भी दिया. इस संबंध में रेंजर नंदकुमार महतो ने बताया कि मृतक के परिजनों को ₹40000 मुआवजे के रूप में दिया गया है, जबकि शेष राशि कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जंगली हाथियों को सुरक्षित वन क्षेत्र की ओर भगाने के लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है.
कई महीनों से जारी है हाथियों का आतंक
यहां बताते चलें कि लातेहार जिले के बालूमाथ, बरियातू, हेरहंज, चंदवा समेत अन्य प्रखंडों के कुछ इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक पिछले कई महीनों से लगातार जारी है. जंगली हाथियों ने अब तक सैकड़ों एकड़ भूमि में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है. वहीं कई ग्रामीणों के घर को भी तोड़ डाला है. मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.
